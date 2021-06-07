Удивили особым ужином: Анджелина Джоли отпраздновала 46-летие в ресторане с детьми

Известной голливудской актрисе Анджелине Джоли 4 июня исполнилось 46 лет. Дети знаменитости устроили ей сюрприз и порадовали совместным ужином в заведении.

Голливудская знаменитость Анджелина Джоли отпраздновала 46-летие 4 июня. По случаю дня рождения она отправилась в ресторан TAO в Лос-Анджелесе вместе с детьми.

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Как Анджелина Джоли отпраздновала день рождения

Дети актрисы – 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс устроили звездной мамочке небольшой сюрприз.

У них был замечательный день празднования дома, и дети удивили ее специальным ужином,

– сообщил инсайдер.

Анджелину Джоли с детьми возле ресторана сфотографировали папарацци. На публике знаменитость появилась в элегантном образе. Она предстала в ярком желтом платье, тонкий пояс которого подчеркивал безупречную фигуру.

Актриса соединила наряд с пудровыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin. Праздничный образ довершала черная кожаная сумка с золотой фурнитурой Versace. Звезда выпрямила и распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж.

Отметим, недавно состоялся суд по опекунству родителей Брэда Пита и Анджелины Джоли над их детьми. Звездный отец выиграл дело и добился возможности поровну с экс-супругой заботиться о детях. А вот актриса расстроена и возмущена, и поэтому планирует в дальнейшем "бороться за справедливость".