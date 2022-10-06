Брэд Питт официально ответил Анджелине Джоли на обвинения в избиении

Брэд Питт ответил бывшей жене Анджелине Джоли на ее обвинение в избиении. Как обычно, он отверг все заявления актрисы.

Обмен скандальными заявлениями и исками между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается около 6 лет после развода супругов. Недавно голливудская актриса рассказала, что подверглась насилию от бывшего мужа.

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Брэд Питт ответил Джоли

Брэд Питт решил, что не будет молчать и опубликовал ответное заявление через своего представителя. Он отверг все обвинения.

История развивается каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными заявлениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет брать на себя ответственность за то, что он не делал. Эти новые обвинения совсем не соответствуют действительности,

– отметил представитель знаменитости.

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