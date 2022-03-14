Андрей Бедняков из "Орла и решки" уже 10 дней не может связаться с мамой из Мариуполя
Источник:инстаграм Андрея Беднякова
Ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков рассказал о родном городе Мариуполь, который ныне российские войска ровняют с землей. Также он признался, что не имеет связи с оставшейся в городе мамой.
Украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков, некоторое время работавший в России, высказался о Мариуполе, в котором родился. Он также сообщил, что уже десять дней не может связаться с родными.
К теме Сын Ирины Федишин после 5 часов в укрытии рассказал, что происходит в Украине: щемящее видео
Андрей Бедняков о Мариуполе и маме
В одном из видео, в котором ведущий отвечал на критику от русских фанатов, он признался, что его мама и сестра не выходят на связь.
Представьте, что ваша мама, ваш самый близкий и самый родной человек в мире, не выходит на связь уже более 10 дней. Представьте, что с вашей матерью еще находится ваша родная сестра. Они находятся в городе, где уже самая гуманитарная катастрофа, в котором слышны взрывы, самолеты и падающие бомбы каждую минуту,
– рассказал Андрей Бедняков.
Андрей Бедняков поделился фото Мариуполя из центра города, где находился ресторан с рапанами, место, где ведущий встречался с ребятами и корпус университета.
Мариуполь сегодня / Фото с инстаграма Андрея Беднякова
"Более 90% моего города говорит по-русски. И вот так "освободители" освобождают русскоязычных. Вот такая их защита. Пока вас не было у нас – город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу, произошла катастрофа. И так повсюду. Эти орки ровняют мой город с землей. Город, где моя семья, родные. Каких я безумно люблю и которых я обязательно увижу! У вас ведь нет другого выбора, ясно?!" – написал телеведущий.
"Освободители, вы х*й сломите Мариуполь, знайте это! А так же Харьков, Николаев, Бердянск, Мелитополь, Волноваху и другие города Украины! Я молюсь за то, чтобы люди были целы. А так же за то, чтобы наши воины были сильны,
– додав Андрій Бєдняков.
Андрей Бедняков ответил на критику и рассказал о маме: