Умер Андрей Верес – народный артист Украины и руководитель театра "Берегиня"

Не стало украинского певца и народного артиста Андрея Вереса. Он популяризировал украинские песни, а в последние годы жизни помогал ВСУ.

О потере в украинской музыкальной индустрии сообщил бывший президент Виктор Ющенко. Народному артисту Андрею Вересу было 68 лет. Пока причина смерти неизвестна.

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Умер Андрей Верес

Виктор Ющенко назвал Андрея Вереса своим другом и "душой украинской песни". Он рассказал, как более 40 лет музыкант основывал и разрывал творческие коллективы. Он был соучредителем ансамбля "Калина", художественным руководителем мужской группы "Козацькі забави". Позже Верес занимался хором "Перлина Петропавлівки" и был главой Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня".

Всю свою жизнь Андрей был искренне предан одной идее – раскрытию потенциала украинской музыки, украинской песни. Он без устали основывал и выводил на высокий профессиональный уровень ансамбли и группы, верил в исполнителей, выращивая в них любовь к пению и любовь к сцене, – рассказал Виктор Ющенко.

Вместе с группами Андрей Верес гастролировал по десяткам стран мира: от Польши и Великобритании до Перу и Южной Кореи. В разных уголках планеты он повышал интерес к украинской культуре.

"В последние годы он много помогал Вооруженным силам, поддерживал патриотический дух на фронте, сердцем верил в победу, которой, к сожалению, не суждено было увидеть. Андрей, ты так много сделал для Украины на протяжении всей своей жизни. Твоим артистам, твоим казакам, всей украинской культуре, всей нашей семье, которая так тебя ценила, будет очень тебя не хватать", – добавил экс-президент.

Виктор Ющенко выразил соболезнования семье Андрея Вереса. У него осталась жена Галина и сын Максим.



Андрей Верес и Виктор Ющенко / Фото из фейсбука

Сегодня с артистом попрощались

Прощание с народным артистом Украины Андреем Вересом состоялось сегодня, 2 октября, в 12:00. Об этом сообщил ансамбль "Калина", который обязан музыканту огромное количество песен и многочисленные гастроли.