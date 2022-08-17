"Он еще тогда порывался": мама Кузьмы рассказала, был бы Андрей сейчас на фронте – эксклюзив

Ольга Михайловна Кузьменко в рамках интервью 24 канала поделилась, что неоднократно ловила себя на мнении после полномасштабного вторжения России – а где бы ее сын был сейчас? И она убеждена – тоже пошел бы в армию, но как боевой медик.

В рамках разговора для "Интервью 24", который выйдет на 24 канале в ближайшие дни, мама Андрея Кузьменко поделилась, что размышляла о судьбе своего сына недавно с невесткой Светланой.

К слову "У него не было звездности": каким вспоминают Кузьму его коллеги в канун рождения

Знаете, как сказала моя невестка Светлана? "Он бы уже был неизвестно где". Он говорил, что я медик, окончил медицинский университет, поэтому так или иначе принесу какую-то пользу. Он еще тогда порывался (в 2014 году, – 24 канал), но там была несколько иная ситуация. Он говорил, что "ребята – во вьетнамках, мне их надо обуть, машины им купить". Поэтому я все, когда прихожу к нему с папой, говорю: "Сыночек, посмотри, что творится, где бы ты был сейчас?"

– рассказала Ольга Кузьменко.

По ее словам, Андрей был весельчаком только на публике, а в жизни, особенно после начала войны в 2014 году, он очень изменился и тяжело переживал все события.

"Говорил, что видел ужас – там ребята без рук, без ног, изуродованные дети по 23 года. Он просто не мог этого пережить. Андрей всегда говорил, что это не АТО, а война. Он еще рассказывал о ребятах, что там очень было страшно, но им запрещали стрелять в ответ. Вы себе представляете такое? Сейчас у ребят нет такой психологической травмы, как тогда. Что значит – не стреляй в ответ? Это же невозможно", – вспоминает мать певца.



Андрей "Кузьма" с военным в госпитале незадолго до своей гибели / Фото из сети

Андрей Кузьменко окончил факультет стоматологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. Хотя учеба ему была там неинтересна, но по просьбе родителей он доучился. 17 августа солист группы "Скрябин" праздновал бы 54 года, но его жизнь оборвалась в 2015 году из-за автокатастрофы в Днепропетровской области. В его честь родители Кузьмы устроили концерт "Шампанские глаза 2.0", который пройдет во Львове.