Просил, чтобы ее не было, - Хлывнюк вспомнил работу с Марченко и "космический" гонорар за Х-Фактор

Андрей Хливнюк принимал участие в 6 сезоне вокального шоу "Х-Фактор", где в то время были еще и Оксана Марченко и Сергей Соседов. Он вспомнил, как просил канал не работать с супругой Медведчука.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк был судьей в проекте "Х-Фактор-6" в 2015 году, когда шоу все еще вела Оксана Марченко, а одно из судейских кресел занимал нынешний путинист Сергей Соседов.

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Андрей Хливнюк о работе с Марченко

Музыкант рассказал, что уже тогда не хотел иметь что-то общее с супругой Виктора Медведчука. Он просил главу телеканала сменить ведущую, но тогдашние аргументы и приличный гонорар его убедили.

Я уже тогда не пытался общаться. Мы поговорили одну минуту или две за все это время, потому что неловко. Все прекрасно понимали, о чем идет речь. У меня был разговор с главой телеканала. Когда он меня снимал, я просил, чтобы ее (Марченко – 24 Канал) не было.

"Этот разговор закончился тем, что в то время, что "женщина за мужчину не отвечает", и "мы не можем". Даже имея четкую и понятную позицию телеканала, что "единая Украина" и "Крым это Украина" и что это война, а не гражданский конфликт. Были какие-то аргументы, склонившие в то время меня на сторону. Кроме безусловно денег, потому что они заплатили мне космическую сумму за участие в "Х-Факторе". Тогда заработал, кажется, 100 тысяч долларов, это было очень круто для меня".

Как Нино Катамадзе проучила Соседова

, что об Оксане Марченко вспоминал Андрей Бедняков , ставший ее соведущим в 2016 году. Он стал для женщины "костью в горле", ведь жена Медведчука даже не скрывала неприязнь к молодому и новому ведущему, который заметно "сдвинул" ее с места.

Андрей Хливнюк вспомнил забавную историю, как поддерживающий войну и геноцид Сергей Соседов заговорил о любви к СССР. Тогда его проучила грузинская звезда Нино Катамадзе и напомнила о том, что с его нетрадиционной ориентацией он не был бы на свободе.

"Соседов и Марченко – это было больно, конечно. Единственное, что я вспоминаю с теплом и добротой, то, как Нино Катамадзе как-то общалась с ним, это было очень смешно. Как-то на этих креслах был разговор в перерыве между съемками. Что-то этот персонаж начал наваливать о том, что в Союзе было классно. Мы терпели-терпели, молчали-молчали, потом терпение лопнуло".

И Нино быстро рассказала за то, что она не хотела бы носить капроновые колготы одни на всех. За колбасу пытаться стоять в очереди по 2 дня. "А ты бы, дорогой, вообще сидел бы". Потому что это была статья. Это было жестко,

– вспомнил Хливнюк с улыбкой.

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