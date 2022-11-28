"49 боевых вылетов": чем на самом деле Андрей Хливнюк занимается на фронте

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк с первых дней вторжения вступил в Сил обороны. Он рассказал, какая его работа сейчас на фронте.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк входит в подразделение патрульной полиции "София". Там он не выполняет работу обычного полицейского, о чем рассказал Янине Соколовой.

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Андрей Хливнюк о работе в полиции

"Мы не патрулируем улицы городов и не выписываем штрафы нарушителям ПДД. Это полиция, которая выполняет боевые и гуманитарные миссии. Патрульная полиция не воюет".

Музыкант рассказал, что его обязанности менялись с февраля и до сегодняшнего дня. В первые месяцы он с подразделением занимался эвакуацией мирного населения из находившихся в зонах боевых действий городов. После учебы он стал оператором боевого дрона.

Мне повезло, я в стрелковых боях не участвовал и в прицел врага не видел. Я не выполнял боевые задачи. Но уже три месяца экипаж, к которому я отношусь, занимается боевыми задачами. Я оператор боевого ударного дрона, и вместе со мной еще 4 человека в экипаже. Мы занимаемся аэроразведкой и ударными миссиями. На сегодняшний день совершили уже 49 боевых вылетов,

– поделился Андрей Хливнюк.



Андрей Хливнюк / Фото из инстаграма Андрея Хливнюка

Артист добавил, что смущается, когда на улицах его благодарят, потому что считает, что настоящие герои носят пиксель.

"Супергерои – это медики, пехота и артиллерия, вертолетчики, танкисты, пилоты. Настоящие герои – не в мультиках чистом, как я. Настоящие герои – в пикселе, и пиксель этот в грязи и крови".