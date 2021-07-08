Замечательный манипулятор, – Андрей Джеджула впервые прокомментировал скандал с женой

Ведущий Андрей Джеджула впервые прокомментировал семейный скандал. Уже несколько месяцев его жена Юлия Леус рассказывает подробности их отношений и он наконец отреагировал на все упреки. Мужчина назвал свою жену "великолепным манипулятором".

Шоумен впервые публично прокомментировал ситуацию, которая сложилась в его семье. Джеджула объяснил, что ранее никак не реагировал на негативные высказывания жены в его адрес, потому что сначала она была беременная, потом кормила дочку грудью. А также его работа не позволяла комментировать такие действия избранницы.

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Андрей Джеджула о скандале с женой

На днях мужчина уволился с государственного телеканала, где работал ведущим, поэтому решил наконец прокомментировать все обвинения, которые неоднократно звучали в его адрес.

Жену Юлию Леус Андрей назвал "замечательным манипулятором, который научился жить за счет таких дураков, как он". Мужчина отметил, что Юля стала популярной после того, как вышла за него замуж. Теперь она много времени проводит в инстаграме, чтобы о ней не забывали.

Вы знали Юлю до знакомства со мной? Она была известной артисткой, блогершей, бизнесвумен, спортсменкой, мотиватором? Нет. Хайп – великая сила. Только хайповать на человеке, за счет которого ты живешь – это низко,

– эмоционально сказал шоумен.

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Джеджула об "исчезновении" жены

Андрей также прокомментировал инцидент, когда обратился в полицию для того, чтобы найти жену. По его словам, он не знал, где Юлия делась вместе с маленьким ребенком. Банковская карта Леус связана с его счетом. Джеджула в 2:30 получил сообщение о том, что Юлия вызвала такси. Андрей поинтересовался у избранницы, с кем был ребенок, пока она где-то ездила, однако ответа не получил.

Ведущий заверил, что он постоянно помогал жене. Когда она болела коронавирусом, он убирал, готовил, выполнял другую работу по дому. Одновременно работал. Джеджула считает, что его жене нравится изображать из себя жертву".

"Вы спросите меня, почему я так много показываю в инстаграм-сторис? Потому что это единственный шанс показать реальное положение вещей во время клеветы, которая началась с конца декабря! Я выбрал позицию не отвечать, а делом доказывать свою правоту! Каждый день я все меньше времени проводил с ребенком. Зачем рассказывать, что тебе не помогают, когда ты лишь плюешь на руку, которая хочет помочь?", – подчеркнул ведущий.

Скандал в семье Андрея Джеджулы и Юлии Леус