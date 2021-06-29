Андрей Джеджула с полицией разыскивал больную жену и дочь

Жена Андрея Джеджулы подхватила коронавирус от своего свекра. Юлия Леус не стала ложиться в больницу с четырехмесячной дочкой, а переехала на другую квартиру. В это время шоумен заявил в полицию, что она с ребенком пропала без вести.

Блогер Юлия Леус давно заявляла, что хочет развестись с мужем Андреем Джеджулой. Сначала она обвиняла шоумена в абьюзе, а теперь в его сторону посыпались новые упреки. По словам женщины, именно из-за ведущего они с дочкой заразились коронавирусом. Джеджула не только не помогает ей с Аделиной, но и заявляет в полицию об их исчезновении.

К теме Ревела два часа, – жена Андрея Джеджулы подхватила COVID-19 после родов

Юлия Леус рассказала, что на днях ей позвонили из полиции. Правоохранители сообщили, что Андрей Джеджула обратился к ним с просьбой найти его жену и четырехмесячную дочь, которые якобы пропали без вести. В это время она с детьми жила на другой квартире, чтобы не заразить близких.

Я на два дня переехала. Он мне не звонил и не спрашивал, где мы. Мне позвонили из полиции и сказали, что он заявил обо мне как о пропавшей без вести с ребенком. Это тогда, как я была активной в соцсети,

– поделилась блогер.

Юлия добавила, что как она сама, так и полицейские лишь посмеялись над заявлением Андрея Джеджулы. Более того, правоохранители посоветовали показать шоумена врачу.

Фото из инстаграма жены Андрея Джеджулы

Добавим, сейчас Андрей Джеджула находится на гастролях в Харькове, что активно демонстрирует в своем инстаграме. В первую столицу Украины он приехал со спектаклем, в котором играет с Ольгой Сумской и Виталием Борисюком. По словам Юлии Леус, ее звездный муж проигнорировал сдачу ПЦР-теста, поэтому неизвестно, болен ли он COVID-19. Блогер утверждает, что коллеги шоумена уже переболели коронавирусом.

"Что ему здесь делать? Дети дерутся, и я с COVID-19 едва дышу. Там отдохнуть хоть можно и якобы работа", – пожаловалась жена Джеджулы.

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Сумская действительно признавалась, что имела симптомы COVID-19. Болезнь она якобы перенесла еще летом 2020-го, когда была на гастролях. Тогда звезда имела насморк и на две недели потеряла нюх, однако к врачу не обращалась. К слову, муж актрисы Виталий Борисюк и младшая дочь Анна имели подобные симптомы.