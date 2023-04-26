Почему там Alyona Alyona, – Данилко вступился за Руслану, которую не пригласили на Евровидение-2023

Певица Руслана, победившая в Евровидении в 2004 году, пожаловалась, что ее не пригласили выступить на нынешнем конкурсе. Андрей Данилко вступился за артистку и заявил, что не понимает, как выбирали звезды для выступлений на Евровидении-2023.

Украинский певец и композитор подчеркнул, что не понимают, почему на конкурс не пригласили Руслану. Раньше на претензии певицы ответили в Общественном, занимающихся проведением Евровидения.

К теме Не поклонник такой музыки, – Данилко неоднозначно прокомментировал песню TVORCHI для Евровидения

Данилко не понял принцип, по которому подбирают артистов для выступлений в программе Евровидения-2023. По его мнению, певицу Руслану следовало тоже взять.

Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы? Должна быть какая-нибудь схема. Хотя, по-моему, пусть все участвуют,

– заявил артист.

По его словам, очень непонятно, когда принимают участие люди, которые к этому не имели никакого отношения.

Данилко добавил, что Руслану приглашали на какие-то мероприятия в рамках "Евровидения". "Они же не могут одно и то же показывать каждый год... Конечно, ты выиграла в 2004 году...", – сказал он.

Хотя на главную сцену "Евровидения-2023" Руслана не позвали, но в Ливерпуль она поедет – на два сайд-ивента, то есть дополнительные активности на площадках, работающих для еврофанов и гостей города. Один из них – это коллаборация с Английской национальной оперой.

Артист отметил, что в 2017 году, когда "Евровидение" проводили в Украине, его тоже не внесли в программу выступлений. "Мы снимались в роликах на Крещатике, которые в Украине не показали, вместо них шла реклама. Я думаю: "Для чего это? Столько денег... Две фразы мы что-то там сказали, - вспомнил Данилко.

Напомним, в финале Евровидения-2023 выступят пять украинских артистов – победители в прошлом году Kalush Orchestra откроют гранд-финал, тогда как участники предыдущих лет – Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A – покажут общий перформанс со своими конкурсными песнями в новой аранжировке.