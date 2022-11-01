"Сын жирует, а мама в тапочках": Андрей Данилко признался, как журналисты "рассорили" его с мамой

Шоумен Андрей Данилко еще около двух лет назад потерял маму. Он опроверг утверждение о том, что имел сложные отношения с мамочкой.

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, дал интервью российской оппозиционной журналистке, сообщает 24 канал. Он откровенно рассказал об отношениях с покойной мамой Светланой.

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Данилко о том, как его "рассорили" с мамой

Андрей Данилко рассказал, что информация о его плохих или сложных отношениях с мамой – слухи, которые разносили недобросовестные журналисты.

Мы никогда не были далеки. Нас "рассорили" журналисты. "Посмотрите, как сын жирует, а мама на огороде в тапочках". Ну, в огороде она. А в чем она там должна быть? На каблуках? Они приезжали, спрашивали, снимали…

– признался Андрей Данилко.

Шоумен добавил, что его мама всегда отказывалась от предложений звездного сына, например не хотела переезжать в лучшую квартиру. Также он заметил, что просил ее перестать давать интервью.

"Они же тебя просто используют. Вот если бы они тебе хоть платили, то хоть каждый день давай их, рассказывай, что хочешь и чем я болел. Но они просто ее обманывали. И как они находили этот адрес? Мне сейчас скажи, где дом находится .. там проехать – это тихий ужас. И они как-то находили, приезжали, давили на жалость, она их впускала и они снимали это в таком свете, чтобы показать, какой я плохой сын".



Мама Андрея Данилко / Скриншот с видео

Правда об отношениях с мамой

Мне нравилось, что у нас с мамой не было вот этих "телячьих нежностей". Я не мог пережить, когда видел в других семьях вот эти вот фразы "Ой, сыночек, там вот эти трусики и маечки...". Вот эти сопли... и моя мама так не любила,

– признался Андрей Данилко.

Артист добавил, что у него и матери Светланы были хорошие дружеские отношения. Она не навязывала сыну своих мыслей, но помогала с проблемами. "У нас были очень хорошие отношения дружески-человеческие. Я никогда ничего не требовал, но то, что нужно было и она могла решить, она это решала".