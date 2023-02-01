Андрей Данилко собрался в Москву: зачем это артисту и куда он пойдет

За проукраинскую позицию Андрею Данилко на 50 лет запретили въезд в страну-агрессорку. Однако артист уже сейчас раздумывает о том, каким будет его возвращение в Москву и куда пойдет там.

Россияне придумали потрясающее "наказание" для украинских артистов, которые осудили вооруженную агрессию России против Украины. Из-за антивоенной позиции и критики Кремля им на 50 лет запретили въезд в Россию. Среди таких культурных деятелей оказался и Андрей Данилко.

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Что Андрей Данилко будет делать в Москве

Артисту безразлично такое "наказание". Ему только жаль, что не сможет лично присутствовать на похоронах Путина. Теперь Данилко строит планы к тому времени, когда срок действия запрета истечет.

С моей критикой вторжения в 2022 году мне запретили въезд в Россию. Это означает, что в возрасте 98 лет я вернусь в Москву и пойду искать могилу Путина,

– заявил Данилко.

Также певец отметил, что не поддерживает нарратив "артисты вне политики". Андрей обратил внимание на недовольство некоторых итальянских политиков, которые недовольны, что на музыкальном фестивале, который 7 февраля начинается в Санремо, выступит Владимир Зеленский с антивоенной речью: "Тогда они (политики – 24 Канал) должны объяснить это и Путину. Санремо было событием, которую невозможно пропустить, для всех нас, советских людей, до сих пор остается такой. У меня в спальне был постер Адриано Челентано. Музыка объединяет, а может разъединять, как это пытался сделать Путин, исключив Сердючку из России. Если Зеленский сможет немного расшевелить мозги в Санремо – это будет только акт справедливости".

Отметим, во время полномасштабного вторжения Владимир Зеленский неоднократно выступал на всемирно известных премиях, фестивалях и т.д. Президент Украины использует любую возможность, где может рассказать о тех преступлениях, которые Россия ежедневно совершает против украинского народа, а также постоянно призывает мир помочь Украине как можно быстрее победить беспощадных террористов.