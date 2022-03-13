Андрей Данилко с Могилевской в очередной раз обратились к белорусам: Станьте на сторону Украины

Исполнитель Андрей Данилко, выступающий под именем Верки Сердючки, а также Наталья Могилевская врозь выступили с обращениями к белорусам, стоящим на пороге войны с Украиной.

В своем инстаграмме Андрей Данилко опубликовал сообщение на белорусском языке с изображением герба Беларуси. Он призывает людей не становиться на сторону России и не следовать режиму Путина-Лукашенко.

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"Уважаемые белорусы! Мы знаем многих из вас как порядочных, культурных и добрых людей. Поэтому мы обращаемся к вам. Украина не намерена совершать агрессивные действия против дружественного белорусского народа, как и против любого другого. Мы, украинцы, мирный народ, который борется за свои земли. И никому не позволим здесь властвовать. Но русский "братский" народ относился к вам не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории является преступным планом Путина, в котором, как он задумал, вы являетесь шахматными пешками. Российские войска начали бомбить вашу территорию, чтобы обвинить в этом Украину. Россия пытается втянуть вас в войну с нами. Но! У вас еще есть шанс вписать славную страницу своей истории – встать на сторону Украины", – заявил Данилко.

Он добавил, что выбор – только за Белорусами: либо стать на сторону Путина и Лукашенко и бесславно погибнуть, либо присоединиться к украинцам и таким образом выразить свою позицию.

Обращение Могилевской

Относительно Наталки Могилевской, которая осталась в Украине и поддерживает народ, как только может, опубликовала видео. Она призналась, что ее успешная карьера началась с фестиваля "Славянский базар", который проходит ежегодно в белорусском городе Витебск.

Родная, любимая моя Беларусь! Я очень люблю вашу страну! Дорогие мои солдаты, кто еще не остановился и думает идти с войной на Украину... Я заклинаю! Я умоляю вас, не делайте этого! Это захватническая фашистская война против мирных людей, не желающих становиться Россией. Я умоляю вас, пожалуйста, остановитесь!

– сказала звезда и спела антивоенную песню "Проводы".

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