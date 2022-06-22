Андрей Бедняков высмеял российских оккупантов, переименовавших проспект в Мариуполе

Российские кафиры уничтожают во временно оккупированных городах не только украинскую культуру, но и противятся общественным ценностям. Они переименовали проспект Мира, на что не смог не отреагировать Андрей Бедняков.

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков следит за всеми новостями временно оккупированного Мариуполя, ведь это его родной город. Он сообщил, что на днях российские кафиры переименовали одну из улиц.

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Андрей Бедняков высмеял кафиров

Российские захватчики сменили название проспекта Мира – и прозвали его проспектом Ленина. Бедняков пошутил по этой теме, предложив провезти забальзамированного Ленина по городам.

В Мариуполе оккупанты проспект Мира сменили на проспект Ленина. Символично… мир не нужен. У меня еще предложение. Может, Ленина еще и городами провезти? Как кубок Стэнли, например,

– написал Андрей Бедняков.



Андрей Бедняков прокомментировал переименование проспекта / Фото с инстаграм-сториз

, кубок Стэнли – главная награда мирового хоккея. На один день его может принять каждый спортсмен-победитель. Поэтому кубок много "путешествует": за 27 лет существования традиции в нем охлаждали алкоголь, крестили ребенка и использовали по-разному. В то время как забальзамированное тело Ленина до сих пор хранят в Москве и не позволяют похоронить организатора красного террора.

Также Андрей Бедняков показал, что недавно фейсбук напомнил ему, как он 7 лет назад не мог дозвониться ни к кому в Мариуполе. "Прошло 7 лет. И я снова не могу дозвониться никому в Мариуполе. И, к сожалению, никому уже не дозвонюсь".



Фото из инстаграмм-сториз Андрея Беднякова

Напомним, Андрей Бедняков также показывал, как россияне осквернили стелу на въезде в Мариуполь. Они перекрасили ее в цвет их флага и сняли год основания города и герб.

"Сколько краски вы бы не использовали, вы никогда не сможете уничтожить сине-желтые цвета. Мариуполь – это Украина, грамотеи. Они даже сняли год основания. Чтобы мы не помнили нашу историю. Ведь история должна быть только их. Учителя хр*новые", – подчеркивал телеведущий.