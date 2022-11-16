"Люди должны знать, что о них помнят": Андрей Бедняков о поездке на восток

Ведущий проекта "Где логика?" (Новый канал) поделился деталями гуманитарного путешествия в Донецкую область. Он уже неоднократно ездил на восток и сейчас поделился своими воспоминаниями из разрушенного россиянами региона.

Многие украинские звезды с начала полномасштабной войны проявляют смелость и ездят по Украине с благотворительными концертами. Есть выступающие на передовой, чтобы поддержать и развлечь военных. Некоторые знаменитости посещают гражданских в регионах, где происходят боевые действия. Да, ведущий проекта Нового канала "Где логика?" Андрей Бедняков уже отвозил гуманитарную помощь, общался с местными и поднимал настроение.

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Люди должны знать, что о них помнят. Это для них очень важно. Когда мы приехали, у нас спросили: "Ого! А что вы здесь забыли?" Я ответил: "К вам приехал". Каждый раз, когда мы с Денисом Христовым (украинский телеведущий) приезжаем туда, я не понимаю, почему люди сидят там... Но у каждого свой выбор и своя жизнь. А жизнь обязательно победит смерть!

– поделился мыслями Бедняков.

Андрей Бедняков также рассказал об истории, которая произошла в Великой Новоселке (Донецкая область).

"Мы с местными сделали общее фото, а сразу после него очень близко был "прилет", – вспоминает Бедняков. – "Дети, а ну быстро в середину", – крикнула чья-то мама.



Андрея Бедняков о поездке на Восток / Фото из инстаграмма ведущего



Андрея Бедняков о поездке на Восток / Фото из инстаграмма ведущего

Напомним, что Андрей Бедняков родом из Мариуполя, который сейчас, к сожалению, находится под оккупацией России. Мы верим, что этот город на берегу Азовского моря точно освободят ВСУ, и над ним снова развеется сине-желтое знамя.