Андрей Бедняков показал себя 3-летним с мамой, которая умерла в Мариуполе: он обратился к Шольцу
Источник:Андрей Бедняков
Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2 и оказался под критикой. На этом фоне к канцлеру Германии обратился украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков. Он показал себя малышом в леопардовой шубе.
На встрече в формате "Рамштайн" германский канцлер Олаф Шольц так и не разрешил поставлять в Украину "Леопарды". Поскольку мир ждал этого принципиального решения, то сеть взорвалась возмущением. Андрей Бедняков отреагировал в своем стиле, с юмором.
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Бедняков обратился к Шольцу в леопардовой шубе
В профиле с 1,8-миллионной аудиторией он опубликовал детское фото, где ему три. Этот кадр был якобы сделан в Германии, куда его привезла мама. По словам шоумена, в леопардовой шубе он не случайно, потому что еще в 90-х, более 30 лет назад, просил танки Leopard 2 для освобождения украинских территорий.
Обращение к Шольцу ведущий подкрепил популярным хештегом #freetheleopards – "освободите леопардов", который разлетелся по миру.
На этой фотографии мне три года. Мама привезла меня в Германию. И именно в тот момент я говорил 29-летнему Олафу Шольцу #freetheleopards в 2023 году! Украина должна защитить свою территорию,
– с юмором подписал Андрей Бедняков.
Андрей Бедняков с мамой в Германии / Фото из инстаграме ведущего
Интересно, что фоловеры Беднякова оценили не столько обращение к Шольцу, сколько look его мамы, которая умерла в Мариуполе весной 2022 года во время осады. Пользователей инстаграма поразило, что даже зимой женщина была на каблуках:
- "Как круто выглядит мама, каблуки на таком снегу. И как она спокойна, где сейчас такое встретишь";
- "Зима, снег, а ваша мама на каблуках. Еще и шпильки! Видно сразу – женственность";
- "Наши мамы всегда на каблуках были! Какая красота";
- "Андрей, какой вы модник были в 3 года, шубка. Мама очень красивая женщина была";
- "Какая красивая мама".