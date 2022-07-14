Андрей Бедняков пообещал "дать п**ды" украинофобу Лебедеву, приехавшему в его Мариуполь

Российский дизайнер, блогер и украинофоб Артемий Лебедев приехал в Украину и снял якобы "честный" выпуск об оккупированных городах. Он припхался и в Мариуполь, где вырос Андрей Бедняков. Звезда пообещал начистить ему рожу.

Мариуполь – родной город Андрея Беднякова из "Орла и решки". Там умерла его мама, оттуда едва выбралась его родная сестра. Сейчас он оккупирован, и русская орда наводит там свои порядки. Снять все это на пропагандистский лад приехал блогер Артемий Лебедев с более чем полумиллионной аудиторией в инстаграме.

К теме Иван Леньо из Kozak System эмоционально ответил, выйдет ли на одну сцену с Лободой или Брежневой

Андрей Бедняков хочет "дать п**ды" путинисту Лебедеву

Этот "путешественник" поехало в Мариуполь и сняло там "репортаж" "Честный". Туда же пускают только "честных" сейчас. Сначала хотел, чтобы этому "путешественнику" закрыли въезд во все страны. Но нет. Пускай ездит. Ведь так у меня появится возможность где-то встретить этот "голубой чуб" и дать ему п**ды,

– написал Андрей Бедняков.

Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова

Где Артемий Лебедев снимал свой лживый выпуск "Честный"

На Артемия Лебедева наложили санкции и запретили въезд в Украину, но он все равно припхался во временно оккупированные россией города – Донецк, Мариуполь, Энергодар.

Он цинично снимал разрушенный Драмтеатр, завод "Азовсталь", Запорожскую АЭС и шутил о "маленьких радостях", которые делает, несмотря на запреты Зеленского. Более того, он демонстративно клеил пропагандистскую букву Z на лобовое стекло своего авто, чтобы быть своим среди оккупантов-террористов.