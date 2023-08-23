Помню каждую минуту, – Андре Тан трогательно поздравил дочь с днем рождения

Сегодня, 23 августа, дочь Андре Тан отмечает свой день рождения. Софийке исполнилось 8 лет, поэтому дизайнер написал ей трогательное поздравление в соцсетях.

Кроме того, он поделился редкими общими кадрами с девочкой и показал, как они вместе проводят день. На кадрах видно, что папа подарил Соне шарики, торт и играл с ней.

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Дочь Андре Тана празднует день рождения

Мужчина написал трогательное поздравление для Софии. Он отметил, что помнит каждую минуту дня, когда девочка родилась и отметил, что очень любит дочь.

С днем рождения, мое счастье, моя маленькая, любимая доченька! Я помню каждую минуту дня, когда ты появилась на свет. Ты даже не представляешь, сколько новых эмоций, цветов и радости ты мне подарила. И вот тебе уже 8 лет. Мне не хватает слов, чтобы описать всю ту любовь, которую я испытываю к тебе,

– написал звездный отец.

Что интересно, дизайнер тоже поделился, что его дочь хочет открыть собственную пекарню.

"Расти здоровой, самой счастливой и веселой девочкой. Я сделаю все, чтобы ты росла в любви, радости и имела самое счастливое и беззаботное детство, несмотря ни на что! Ты именно тот подарок жизни, который я буду беречь вечность", – добавил Андре Тан.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники присоединились к поздравлениям и написали много пожеланий Соне:

"С днем рождения красавицу. Пусть главное будет счастливой";

"Поздравляю вас";

"Поздравляю. Пусть растет в любви";

"Поздравляю, да будет счастлива";

"Поздравляю. Только счастливой судьбы и крепкого здоровья";

"Наши искренние поздравления родителям и Соне";

"Мои поздравления. Здоровья, беззаботного детства и воплощения всех мечтаний";

"Это так мило. Поздравляю вас и вашу дочь, мира и здоровья";

"Искренние поздравления и лучшие пожелания! Пусть все мечты сбываются и мирного неба".

Также к поздравлениям присоединилась Анна Ризатдинова: "Какие классные! Поздравляю".