"Тебе смерть, детей в детдом": Анатолий Анатолич показал, как его "прессуют" россияне

С первых дней войны Анатолий Анатолич ведет информационную борьбу против россии. Ему не раз "прилетало" от агрессоров, но на днях угрозы достигли апогея. россияне слили в сеть все его контакты и пугают кадыровцами.

За пять месяцев войны Анатолий Анатолич уже возвращал себе доступ к инстаграму. В мае он был забанен за жалобы россиян. Сейчас же путинисты принялись запугивать шоумена и всю его семью.

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Как россияне "прессуют" Анатолия Анатолича

Пришла популярность, откуда не ждали. Мои данные разместили в нескольких группах и сейчас происходит атака ботов на мою страницу в инстаграме. Также пытаются сломать мой телеграм. Все слили в разные каналы и сейчас активно прессуют,

– признался Анатолий Анатолич.

Как выяснилось, по сети "гуляют" все личные данные ведущего, номера телефонов его жены, мамы и даже адреса – новая в коттеджном городке под Киевом и старая криворожская. Более того, семья Анатолича получает угрозы типа:

"Чеченцы за вами уже идут, готовьте гробы";

"Тебе смерть, по тебе работают. Детей в детдом";

"Ты обоср*шься, когда тебе мозг вынесут".

"Очень страшно, я уже обостр*лся. Хорошо, что есть флаг россии под рукой. И я им очень удобно подтерся", – ответил шоумен одному из россиян. Звезда считает: если у тех так "подгорает" из-за его проукраинской позиции, то он все делает правильно.

Знаю, что вы со мной, и Украина победит,

– уверен Анатолий Анатолич.

Как россияне угрожают Анатолию Анатоличу / Фото из инстаграма ведущего