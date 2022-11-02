Мне так же тяжело, как и вам, – Анатолий Анатолич пожаловался на безденежье в шоу-бизнесе

Из-за закрытия телеканала "Украина" Анатолий Анатолич потерял работу на телевидении. У него остались инстаграм и ютуб, которые почти не приносят денег. Шоумен заявил, что мог бы строить карьеру за границей, но не хочет бросать страну во время войны.

38-летний Анатолий Анатолич рассказал, что из-за войны, как и все звезды, остался без работы, гонораров, перелетов бизнес-классом и комплиментов в ресторанах. Он почувствовал, что популярность – это не только "плюшки", но и большая ответственность. Именно поэтому ведущий не ищет работу за границей, а остается с украинцами. Так что с деньгами у него якобы туго.

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Анатолий Анатолич пожаловался на безденежье

Я не зарабатываю. Мне так же тяжело, как и вам. Я много работаю, немного зарабатываю, хотя мог бы пробовать зарабатывали за границей. Но я продолжаю делать то, что сейчас делаю. Заработаю потом,

– поделился Анатолий Анатолич.

Он напомнил, что "воюет" на информационном фронте, проводит благотворительные мероприятия, аукционы и помогает ВСУ. Все для того, чтобы Украина поскорее победила и заработки вернулись. По его словам, это стимул для всего шоу-биза.

"Сейчас весь шоу-бизнес объединен для общей победы. И это не геройство. Это единственный способ нам всем выжить. Победить. Проигрыш в этой войне будет означать исчезновение нашей страны, которую мы любим, в которой зарабатываем, в которой работаем и мечтаем жить", – подчеркнул шоумен.

Анатолий Анатолич пожаловался на безденежье / Фото из инстаграма шоумена

Напомним, ранее Анатолий Анатолич рассказывал, что оформил социальную помощь во Франции, куда вывез жену и детей. Его семья живет в доме французов, и как беженцы они получают около 2 тысяч евро. Это сумма на троих детей и четырех взрослых.

что в комментариях с Анатолием Анатоличем согласились звездные друзья –