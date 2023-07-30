Заберите у нее украинский паспорт, – Приходько раскритиковала возвращение Брежневой в Киев

28 июля Вера Брежнева, которая до полномасштабного вторжения некоторое время жила и выступала в России, приехала в Киев. Однако не все украинцы положительно восприняли возвращение певицы. Так, Анастасия Приходько была среди тех, кто осудил Брежневу.

Она опубликовала видео из тиктока, где Вера с сине-желтым флагом в руках спела "Любовь спасет мир" на одном из своих концертов за границей. Она обвинила ее в двойных стандартах и призвала забрать у нее украинский паспорт.

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Приходько раскритиковала Брежневу

Певица возмутилась тем, что Брежнева говорит и поет на русском, заявляя, что является украинкой. По ее мнению, так артистка хочет "усидеть одной задницей на двух стульях".

Она выходит в других странах и говорит по-русски, что она — украинка. Что это за двойные стандарты? Одной задницей на двух стульях? Заберите у нее украинский паспорт,

— написала об этом в инстаграм-сторис певица.



Анастасия Приходько отреагировала на возвращение Веры Брежневой в Украину / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, на днях Вера Брежнева показала видео из Киева, где станцевала на вокзале. Также в сторис она выставила фото на фоне дома с надписью: "Что может быть лучше, чем семья в 44 миллиона". Певица приехала сама, без мужа, украинского композитора Константина Меладзе.

В соцсетях поклонники певицы обрадовались ее визиту в Киев. В то же время многие украинцы были удивлены из-за неожиданного поступка Веры Брежневой.

Отметим, что после начала большой войны исполнительница уехала в Италию. В марте она показала, как сортирует гуманитарную помощь для Украины. Сама певица в соцсетях часто пишет на украинском языке. В шоубизе утверждают, что Вера Брежнева помогает не только беженцам, но и ВСУ. В частности, Слава Демин уверяет, что ее благотворительность началась задолго до 24 февраля, просто она не любит понтоваться своими поступками".

В то же время ее муж Константин Меладзе умалчивает о полномасштабном вторжении России в Украину. По словам Андрея Данилка, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень тяжело уезжал из России", а сейчас находится в Италии.