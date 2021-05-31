Моя грудь не будет красивой, – Анастасия Приходько откровенно показала, как кормит сына

Успешная украинская певица Анастасия Приходько не стесняется демонстрировать формы после третьих родов. На днях она показала, как кормит сына грудью.

Известная украинская артистка Анастасия Приходько в своем блоге в инстаграме обнародовала новое откровенное сообщение. Звезда показала, как кормит сына грудью, и рассказала о своем отношении к стандартам красоты.

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Анастасия Приходько о материнстве

Знаменитость сделала селфи и показала, как кормит грудью сына. Она предстала перед камерой в сером топе с пятном от молока. Анастасия Приходько не стала стесняться и обнаженной груди.

В подписи к фото певица подчеркнула, что она не хотела бы слышать, что кто-то до сих пор осуждает женщин, у которых обвисает грудь. Зато она хотела бы услышать восхищение, так как желает, чтобы стандарты менялись.

Я знаю, что моя грудь больше не будут красивой, но она будет как медаль на моем теле, и гордость тем, что я смогла, у меня хватило сил, нервов и контроля, чтобы дать маленькому человеку возможность впитывать мое молоко,

– написала Приходько.

"Женщины имеют право быть такими, какими нас создала природа! Хватит делать нас искусственными! Сейчас мы намного сильнее, чем 100 лет назад: мы выбили свое право голосовать, работать, вести бизнес, водить машину, выбирать партнера, рожать или нет. Но, почему-то, мы остались закованными в ограниченных рамках призрачной красоты. Мы ценим красавиц с глянца больше, чем тех, кто дал жизнь и воспитал!" – добавила звезда.

Также Анастасия рассказала, что грудь для нее – это в первую очередь символ материнства, а уже потом – красивая картинка для других. Она подчеркнула, что любит платья с декольте и будет их носить. Однако во время грудного вскармливания она часто не может себе это позволить.

Когда молоко прибывает, мамы знают о жгучей боли, и не всегда оно приходит в нужный момент. Как мне на съемках пришлось прикрываться пиджаком. Я уже молчу о становлении молока, лактостазе, чувстве распирания, комка и др. Это все женщина проходит добровольно, стиснув зубы, так почему она не прекраснее тех, кто искусственно создает себе образ?

– считает Приходько.

В конце знаменитость подчеркнула, что хочет, чтобы мамы перестали стесняться и осуждать себя за "недостаточную" красоту и формы, так как каждая прекрасна.

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