Анастасия Приходько рассказала об изменах и отношениях с женатыми мужчинами
27 июля 2021 , 11:56Читати новину українською
Источник:инстаграм Анастасии Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько в инстаграм-сториз пообщалась с поклонниками. Артистка призналась, что никогда не изменяла в отношениях. Также у нее не было романов с женатыми мужчинами.
Анастасия Приходько предложила подписчикам пообщаться. Она отметила, что могут задавать любые вопросы, и пообещала быть честной в ответах.
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Анастасия Приходько о личном
Артистка отвечала на несколько личных вопросов, касавшихся детей, жизни с мужем, предыдущих отношений.
- Приходько поделилась, что пока не планирует четвертого ребенка. Однако, если забеременеет, то примет это и обязательно будет рожать.
- Также артистка добавила, что в будущем готова взять малыша из детского дома.
- Ее возлюбленный присутствовал на родах и поддерживал в это важное для обоих время.
- Анастасия не скрывает, что влюблялась с первого взгляда.
- Однако у нее никогда не было отношений с женатыми мужчинами.
- Певица всегда была верной своему партнеру, а вот ей в предыдущих отношениях изменяли.
- Приходько рассказала и о вредных привычках. Она обожает сладости и не может без них даже один день.
- Также Анастасия призналась, что никогда не пробовала наркотики. Это для нее табу.