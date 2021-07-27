Анастасия Приходько рассказала об изменах и отношениях с женатыми мужчинами

27 июля 2021 , 11:56
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Источник:

инстаграм Анастасии Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько в инстаграм-сториз пообщалась с поклонниками. Артистка призналась, что никогда не изменяла в отношениях. Также у нее не было романов с женатыми мужчинами.

Анастасия Приходько предложила подписчикам пообщаться. Она отметила, что могут задавать любые вопросы, и пообещала быть честной в ответах.

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Анастасия Приходько о личном

Артистка отвечала на несколько личных вопросов, касавшихся детей, жизни с мужем, предыдущих отношений.

  • Приходько поделилась, что пока не планирует четвертого ребенка. Однако, если забеременеет, то примет это и обязательно будет рожать.
  • Также артистка добавила, что в будущем готова взять малыша из детского дома.
  • Ее возлюбленный присутствовал на родах и поддерживал в это важное для обоих время.
  • Анастасия не скрывает, что влюблялась с первого взгляда.
  • Однако у нее никогда не было отношений с женатыми мужчинами.
  • Певица всегда была верной своему партнеру, а вот ей в предыдущих отношениях изменяли.
  • Приходько рассказала и о вредных привычках. Она обожает сладости и не может без них даже один день.
  • Также Анастасия призналась, что никогда не пробовала наркотики. Это для нее табу.
Автор: Христина Кобак