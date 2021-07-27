Анастасия Приходько рассказала об изменах и отношениях с женатыми мужчинами

Украинская певица Анастасия Приходько в инстаграм-сториз пообщалась с поклонниками. Артистка призналась, что никогда не изменяла в отношениях. Также у нее не было романов с женатыми мужчинами.

Анастасия Приходько предложила подписчикам пообщаться. Она отметила, что могут задавать любые вопросы, и пообещала быть честной в ответах.

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Анастасия Приходько о личном

Артистка отвечала на несколько личных вопросов, касавшихся детей, жизни с мужем, предыдущих отношений.

Приходько поделилась, что пока не планирует четвертого ребенка. Однако, если забеременеет, то примет это и обязательно будет рожать.

Также артистка добавила, что в будущем готова взять малыша из детского дома.

Ее возлюбленный присутствовал на родах и поддерживал в это важное для обоих время.