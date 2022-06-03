Американские рокеры из Metallica собрали космическую сумму для Украины: сколько и куда пойдут деньги

Культовая метал-группа Metallica присоединилась к помощи для Украины. За два месяца рокеры собрали миллион долларов, который обещают передать организации World Central Kitchen. Последние три месяца она кормит пострадавших от войны.

Благотворительный сбор группы Metallica стартовал 4 апреля в рамках кампании "Все в моих руках". Чуть меньше двух месяцев понадобилось армии их фанатов, чтобы собрать 1 миллион долларов!

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Фаны Metallica собрали миллион долларов для Украины

Вау, мы поражены! Мы не смогли бы этого сделать без всех вас. Спасибо всем, кто приобщился к этому подвигу,

– отреагировали рок-легенды.

Все вырученные средства, а это более 30 миллионов гривен, переведут на счет организации World Central Kitchen, которая последние три месяца кормит тех, кто остался без крыши над головой или был вынужден бежать от войны.

"Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как WCK впервые начала поддерживать людей, перемещенных в Украине и за ее пределами, подавая питательные блюда и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы очень благодарны невероятной Metallica Family за поддержку наших усилий. Наша работа возможна только с друзьями, такими как Metallica. Впереди еще много работы – разрушения огромные, но WCK и дальше будет с нуждающимися", – поблагодарил генеральный директор World Central Kitchen Нейт Мук.

Кто из мировых звезд присоединился к World Central Kitchen для Украины