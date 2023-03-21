Напомним, что актриса страдает биполярными расстройствами. В преддверии инцидента она отказалась от лекарств.

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Очевидцы говорят, что Аманда остановила машину обнаженной и сказала водителю, что у нее психическое расстройство.

После этого 36-летняя Байнс сама позвонила по телефону в службу 911, ее доставили в полицейский участок. Эксперт по психическому здоровью определил, что актрисе необходима госпитализация. сейчас она остается в больнице.



Аманда Баянс за последние годы сильно изменилась / Фото Page Six

Бывший жених Аманды Пол Майкл сообщил изданию, что накануне инцидента она отказалась от лекарства. Приступ заболевания у нее произошел почти через год после того, как суд уволил Байнс от восьмилетней опеки.

Что известно об Аманде Баянс: главное