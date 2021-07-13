Alyosha и Тарас Тополя полетели на отдых с тремя детьми: милое фото

Звездные супруги отправилось в летний отпуск. Alyosha и Тарас Тополя летят на Кипр с тремя детьми – двумя сыновьями и дочерью. Семья очаровала забавным фото в аэропорту.

В отличие от других украинских звезд, которые сейчас находятся на отдыхе, лидер группы "Антител" Тарас Тополя и Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) не стали скрывать курорт, на который летят. Еще в аэропорту они объявили – это солнечный Кипр.

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Говорят климат Кипра прекрасно подходит для тополей. Растут там, цветут. Проверим с Alyosha,

– пошутил музыкант.

Как многодетные родители, на отдых звезды взяли троих детей – 8-летнего сына Романа, 6-летнего Марка и дочь Марию, которой за месяц исполнится один год.

В полном составе семья сфотографировалась в аэропорту. Тарас Тополя позировал с билетами, а Alyosha – с крохой на руках. Супруги не показывают ее лицо, но на новом кадре видно, что девочка заметно подросла.

В личном инстаграм-профиле певица сообщила, что на Кипр они летят с пилотом, с которым виделись на съемках телешоу накануне. "Вот так совпало. Так что мы полетели к морю. Наконец-то", – восторженно поделилась Alyosha.



Тарас Тополя с Alyosha и тремя детьми / Фото из инстаграма лидера "Антител"