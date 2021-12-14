Alyosha и Тарас Тополя очаровали общим фото: где встретились влюбленные

Звезды активно готовят новогодние программы, чтобы на праздники радовать зрителей. За кулисами одной из них встретились фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена Alyosha.

Влюбленные много времени проводят на съемках и иногда даже встречаются за кулисами. Там они сделали общее фото, которым порадовали поклонников.

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Новое фото Alyosha и Тараса Тополи

Супруги позировали на фоне огромного новогоднего плаката. Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) для выступления в новогодней программе выбрала нежное и женственное сетчатое платье молочного цвета. Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж в чудесных оттенках: с блестками на веках и блеском на губах.

Тарас Тополя позировал рядом с любимой в белоснежном сценическом костюме. Влюбленные искренне улыбались и наслаждались моментом.

"Встретились за кулисами", – с любовью подписали фото.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото из инстаграма Тараса Тополи

В комментариях поклонники засыпали их комплиментами: