Alyosha призналась, что ревновала мужа, пока была в США: Тополя эмоционально ответил жене

Супружество Тараса и Елены Тополи наконец-то воссоединились. Разлука была тяжелой для обоих, и Alyosha призналась, что испытывала ревность.

Расстояние – это всегда испытание для отношений, какими бы устойчивыми они ни были. Непростой была разлука и для Тараса и Елены Тополи.

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Alyosha и Тарас Тополя поспорили из-за предательства и ревности

В первом совместном интервью Alyosha призналась, что ревновала мужчину, пока жила за границей. Ведь в Украине Тарас вроде бы мог найти "тепло" на стороне.

Я пыталась понять, как человек, имевший рядом троих детей, жену, вы постоянно видитесь. А тут такая обособленность от того, что было… И желание теплоты… Я понимала, что в какой-то момент, возможно, найдется кто-нибудь, кто сможет это отопление включить. Имела какие-то переживания по этому поводу,

– поделилась певица.

Тарас Тополя эмоционально возразил жене. Он заверил, что не изменял бы – ведь на такой поступок идут и не из-за разлуки и расстояния.

"Ну, камон. Все же просто. Если мужчина хочет, он найдет себе, где найти отопление и при женщине, и не при женщине. Я когда-то принял решение мужское – что это моя любимая, это моя спутница на жизнь мою. Я дал слово. У нас трое детей. Ты прекрасно знаешь, что если что, я тебе сразу скажу", – обратился певец к любимой.



Тарас Тополя с женой / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Какие изменения увидела пара друг в друге

Звездная пара ответила, какие изменения заметила друг в друге после воссоединения. Тарас Тополя заметил, что его жена помудрела. По его словам, это очень импонирует артисту. Alyosha отметила, что мужчина стал часто о чем-то задумываться.

"Иногда я замечаю такие моменты, когда он задумывается, сам себе, что-то там у него происходит в голове, какие-то воспоминания, что-то серьезное. Потому что очень серьезное лицо", – поделилась артистка.