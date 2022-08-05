Alyosha рассказала, как незапланированно попала в гей-клуб Нью-Йорка

Певица Alyosha стала первой украинской артисткой, выступавшей на ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке. Она сделала это, чтобы еще раз сказать миру: "Ukrainians to be free too" ("Свободу украинцам").

В интервью 24 каналу Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) рассказала, что во время выступления на корабле на Мангеттене, где также собирали средства в поддержку Украины, познакомилась с представителями ЛГБТ-сообществ. Они тоже переживают за Украину.

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Среди них есть даже россияне, которые шокированы происходящим. Они тоже хотят чем-то помочь. Я даже вообразить не могу, что они чувствуют, зная всю информацию, к которой имеют доступ. Они живут не в россии и имеют ту же информацию, что и мы. Прекрасно понимают, что происходит и хотят помочь Украине,

– рассказала певица.

Там Елене предложили еще несколько выступлений. Сначала она дала концерт в гей-клубе. В этом месте также собирали средства для Украины, но мероприятие не было публичным. Однако среди зрителей были не только представители ЛГБТ-сообществ, а кто-либо. После этого состоялось выступление на прайде. Это был новый опыт для Alyosha, она никогда не видела в Нью-Йорке такого количества людей, скандирующих за свободу.

Для меня свободный человек – это человек, который имеет право на свою жизнь, мнение, право быть свободным и жить по Конституции. И это не то, что происходит в мире, в направлении ЛГБТ, особенно в россии, где просто ненавидят, не принимают таких людей. Та же россия хочет уничтожить нашу нацию. Здесь я обнаружила определенные подобия этой ненависти. россияне ненавидят всех, кто не похож на них, или всех, кто лучше их,

– поделилась мыслями Елена Тополя.

"Конечно, главной целью был сбор средств для Украины и сказать такому количеству людей: "Ukrainians to be free too" ("Свободу украинцам"). Я никогда не присутствовала на таких мероприятиях, никогда не видела такого количества раздетых людей. Но это не мало для меня никакого значения. Люди, которые рождаются мужчинами, а чувствуют себя женщинами или наоборот, – не виноваты этому. Творец создал их такими. И это нормально. Это было всегда. И сотни тысяч лет назад так же.

И это не преступление. Преступление – это когда убивают детей не за что, когда россиян приходят в чужие квартиры и забирают сумочки для своих жен. Это преступление. А представители ЛГБТ – самые богатые люди мира. Они были на этом прайде участниками, давали деньги для Украины. Они никогда об этом не скажут, не покажут свои лица, но они таковы. Это добрые, искренние, нормальные люди. Потому я и хотела сказать такому количеству людей об Украине еще раз. И буду говорить дальше. Мне не важно где. Мне важно, чтобы люди меня слышали. По всему миру", – подчеркнула исполнительница.

В соцсетях звезду раскритиковали за выступление перед представителями ЛГБТ-сообществ. Однако Елена абсолютно нормально относится к негативным комментариям. Наши родители родом из советского союза, где были определенные правила, всем рассказывали, что правильно, а что нет: "Это начинается с образования, с детства. Если человек вырос в такой семье, я ничего не могу с этим поделать. Просто есть мой пример и есть те, кто додумается, покопается у себя в душе, в сердце, осознает что-то, поймет, примет… А те, кто этого не хотят, они и пишут. принимает это нормально".

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