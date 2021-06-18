Alyona Alyona записала трек с российской группой "Каста", выступавшей в оккупированном Крыму

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая часто выпускает коллаборации с популярными артистами, записала песню с Иваном Дорном и российской группой "Каста". Резонанс в сети это вызвало потому, что летом 2015 года коллектив дал концерт в Крыму.

В четверг, 17 июня, на ютуб-канале группы "Каста" состоялась премьера нового трека "Врун-врун". К созданию песни присоединились Alyona Alyona и скандальный Иван Дорн, который имеет неоднозначную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.

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Если коллаборация Дорна с российскими музыкантами не удивляет никого, то имя рэперши в этом списке вызвало возмущение сети. Дело в том, что в конце июля 2015 года группа "Каста" дала сольный концерт в ночном клубе Beach Club, что в городе Феодосия. Об этом свидетельствует видео на ютуб-канале оператора Павла Бажова.

Кроме того, что Alyona Alyona сотрудничает с российскими артистами, которые нарушают украинское законодательство, ее имя появилось рядом с Рем Диггой. Все потому, что новый трек группы "Каста" вошел в альбом "Чернила осьминога". К нему приложил руку и российский рэпер, который открыто поддерживает террористов и выступает на Донбассе. Внимание на это обратил блогер Антон Ходза, опубликовав сообщение на личной странице в фейсбуке.

Пользователи фейсбука бурно реагируют на сотрудничество Alyona Alyona с группой "Каста":

"Вроде и раньше было понятно, Alyona Alyona раньше с каким-то московитом клип уже снимала";

"Да и не музыка то, а го*но. Что "Каста", что Alyona Alyona, что все остальные";

"Ничего нового";

"Ого, украинские музыканты снова тусят с российскими. Вот это странность";

"Никогда такого не было и вот опять".

Каста, Иван Дорн, Alyona Alyona – "Врун-врун": смотрите видео онлайн