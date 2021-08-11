Alyona Alyona выпустила новый клип: в комментариях негодуют из-за дрифта на Софийской площади

11 августа 2021 , 08:45
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Источник:

инстаграм Alyona Alyona

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona презентовала клип на песню "Заплуталась". Но в комментариях под роликом только возмущение участием артистки в дрифт-шоу на Софийской площади.

Украинская рэперша Alyona Alyona приняла участие в дрифт-шоу, из-за чего оскандалилась. Она уже объяснила, что снималась в видео ко Дню независимости, и ее все равно продолжают критиковать пользователи сети.

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Alyona Alyona выпустила клип в день, когда снялась в дрифт-шоу

Исполнительница на личной странице в инстаграме объявила о том, что выпустила клип на песню "Запутались", которую представила вместе с певицей Krut. По словам Alyona Alyona, эту композицию она создала несколько лет назад, когда только переехала в Киев. И она никак не могла дописать припев, поэтому забыла о треке. Но когда услышала, как Krut исполняет песню, то вдохновилась.

После того, как я бросила ей "демку", услышала припев и ее красивую часть – куплет – я расплакалась от счастья, от того, что нашлелся тот человек, который чувствует то же, что чувствую я, смотрит на музыку так, как смотрю я,
– написала рэперша.

Alyona Alyona выпустила также клип на песню, где медленно едет вместе с Krut в автомобиле.

Реакция сети

В комментариях под роликом почти никто не обратил внимания на сообщение о новом клипе от рэперши. Пользователи инстаграма только вспоминают Alyona Alyona скандальное участие в дрифт-шоу на Софийской площади.

  • "Иди помой площадь, тебе это в пользу";
  • "Бери швабру, идти площадь мыть";
  • "Разочарование года. Отписка";
  • "А как площадь от шин отмыть, можете подсказать?";
  • "Уберите вместе с командой на площади. Потому что гадить умели, а сейчас игнор и отмазки. И клип не поможет";
  • "Рагульство";
  • "Нужно менять репертуар на шансон. Говорят, за дрифт можно до 5 лет получить";
  • "Площадь все же придется отмыть, так как-то не хорошо получилось. Где-то в Италии у вас бы и мысли не возникло такое сделать, а к своей стране такое отношение";
  • "Иди площадь мой. Затем спортом займись, чтобы голова ясная стала. Может потом поймешь, какое же ты посмешище".

Однако некоторые поклонники исполнительницы ее поддержали:

  • "Крутая песня";
  • "Как же круто получилось. Супер";
  • "Шедевр, получается, что эта песня сложилась, как пазл";
  • "Побежала слушать всю песню".

Что известно о дрифт на Софийской площади

  • 10 августа в Киеве на Софийской площади состоялось дрифт-шоу. Оно прошло без ограждений и на большой скорости в пешеходной зоне. Поэтому в исторической зоне Киева остались следы от шин в виде восьмерки. Территорию будут очищать около 3 дней.
  • В этой гонке приняла участие рэперша Alyona Alyona, которая опубликовала видео с шоу, но потом быстро удалила. Уже позже она рассказала, что ее якобы заверили о разрешении. Ролик, по ее словам, снимался ко Дню независимости. Полиция открыла уголовное производство.
  • Компания Red Bull была организатором дрифта. Она вызвала клининговую компанию, которая убирает следы от резин. Однако брусчатка могла повредиться, поэтому возможно, что компании предстоит выплатить компенсацию.
Автор: Марія Касій