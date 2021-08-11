Alyona Alyona выпустила новый клип: в комментариях негодуют из-за дрифта на Софийской площади
Источник:инстаграм Alyona Alyona
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona презентовала клип на песню "Заплуталась". Но в комментариях под роликом только возмущение участием артистки в дрифт-шоу на Софийской площади.
Украинская рэперша Alyona Alyona приняла участие в дрифт-шоу, из-за чего оскандалилась. Она уже объяснила, что снималась в видео ко Дню независимости, и ее все равно продолжают критиковать пользователи сети.
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Alyona Alyona выпустила клип в день, когда снялась в дрифт-шоу
Исполнительница на личной странице в инстаграме объявила о том, что выпустила клип на песню "Запутались", которую представила вместе с певицей Krut. По словам Alyona Alyona, эту композицию она создала несколько лет назад, когда только переехала в Киев. И она никак не могла дописать припев, поэтому забыла о треке. Но когда услышала, как Krut исполняет песню, то вдохновилась.
После того, как я бросила ей "демку", услышала припев и ее красивую часть – куплет – я расплакалась от счастья, от того, что нашлелся тот человек, который чувствует то же, что чувствую я, смотрит на музыку так, как смотрю я,
– написала рэперша.
Alyona Alyona выпустила также клип на песню, где медленно едет вместе с Krut в автомобиле.
Реакция сети
В комментариях под роликом почти никто не обратил внимания на сообщение о новом клипе от рэперши. Пользователи инстаграма только вспоминают Alyona Alyona скандальное участие в дрифт-шоу на Софийской площади.
- "Иди помой площадь, тебе это в пользу";
- "Бери швабру, идти площадь мыть";
- "Разочарование года. Отписка";
- "А как площадь от шин отмыть, можете подсказать?";
- "Уберите вместе с командой на площади. Потому что гадить умели, а сейчас игнор и отмазки. И клип не поможет";
- "Рагульство";
- "Нужно менять репертуар на шансон. Говорят, за дрифт можно до 5 лет получить";
- "Площадь все же придется отмыть, так как-то не хорошо получилось. Где-то в Италии у вас бы и мысли не возникло такое сделать, а к своей стране такое отношение";
- "Иди площадь мой. Затем спортом займись, чтобы голова ясная стала. Может потом поймешь, какое же ты посмешище".
Однако некоторые поклонники исполнительницы ее поддержали:
- "Крутая песня";
- "Как же круто получилось. Супер";
- "Шедевр, получается, что эта песня сложилась, как пазл";
- "Побежала слушать всю песню".
Что известно о дрифт на Софийской площади
- 10 августа в Киеве на Софийской площади состоялось дрифт-шоу. Оно прошло без ограждений и на большой скорости в пешеходной зоне. Поэтому в исторической зоне Киева остались следы от шин в виде восьмерки. Территорию будут очищать около 3 дней.
- В этой гонке приняла участие рэперша Alyona Alyona, которая опубликовала видео с шоу, но потом быстро удалила. Уже позже она рассказала, что ее якобы заверили о разрешении. Ролик, по ее словам, снимался ко Дню независимости. Полиция открыла уголовное производство.
- Компания Red Bull была организатором дрифта. Она вызвала клининговую компанию, которая убирает следы от резин. Однако брусчатка могла повредиться, поэтому возможно, что компании предстоит выплатить компенсацию.