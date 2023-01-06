Alyona Alyona заявила, что идет из инстаграма: "Хочется тишины и покоя"

Репер Alyona Alyona заявила, что хочет ненадолго удалить страницу в инстаграмме. Звезда поделилась, что ей нужен отдых от социальных сетей.

Украинская исполнительница Alyona Alyona поделилась новостью со своими поклонниками. Звезда призналась, что нуждается в отдыхе и детоксе.

К слову MamaRika прогулялась возле ресторана Эктора Хименеса-Браво: видео из Львова

Alyona Alyona удаляет инстаграм

Реперка заявила, что хочет удалить страницу в инстаграме, чтобы взять паузу от социальных сетей на время.

На несколько недель я хочу удалить инстаграм с телефона и не реагировать на сообщения, не сидеть в директе, не проводить какие-то часы в тиктоке, а просто создавать музыку без соцсетей. Хотелось бы, конечно, устроить такое на несколько месяцев, но это не вариант, поскольку я выбрала жизнь артиста, имеющего в себе ведение блога,

– говорит Alyona Alyona.

"Но иногда хочется тишины и покоя. Я решила, что в год буду брать несколько пауз для себя. Возможно, в месяц для того, чтобы перевести дух, отдохнуть от соцсетей, набраться новых сил и продолжать вести диалог с подписчиками и слушателями".

Знаменитость добавила, что уже раньше рассказывала о токсичной продуктивности (продуктивность в ущерб самому себе). Для нее она касается и социальных сетей, однако Алене хочется быть не токсичной, а излучать любовь и добро. "Обещаю, что немного отдохну, сделаю новую музыку и приду с новыми силами разгребать директ", – подытожила артистка.

Alyona Alyona / Фото из инстаграма звезды