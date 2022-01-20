Alyona Alyona, Санина, ONUKA, Пивоваров записали мощный саундтрек к комедии "Лучшие выходные"

В начале февраля на большие экраны выйдет комедия "Лучшие выходные". Саундтрек к фильму записали популярные артисты – Alyona Alyona, Юлия Санина, ONUKA, Артем Пивоваров. Сингл получил название "Твой день".

Слова песни "Твой день" написали Alyona Alyona и Артем Пивоваров, а музыку создавала вся звездная четверка. Построить трек им помог саундпродюсер фильма "Лучшие выходные" Евгений Филатов – лидер группы The Maneken и муж ONUKA.

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История фильма разворачивается в Киеве и на фестивале, где звучит разная музыка на разный вкус. Это все и вдохновило меня объединить четырех разножанровых артистов, и все вместе мы создали "Твой день",

– рассказал саундпродюсер Евгений Филатов.

В композиции соединены народные мотивы, безудержная энергия, глубокий смысл и самобытный вокал четырех разных по манере и жанру музыкантов. Съемочная группа убеждена, что "Твой день" претендует стать гимном летних вечеринок 2022 года.

"Это было сотрудничество от начала и до конца. Все прошло очень круто, ведь я всех ребят знаю очень давно. Рано или поздно возникла бы мысль сделать какую-то коллаборацию с каждым из них", – добавляет Юлия Санина из группы The Hardkiss.

Alyona Alyona, Юлия Санина, ONUKA, Артем Пивоваров – Твой день: смотрите видео онлайн

Реакция сети на саундтрек к фильму "Лучшие выходные"

"Все такие разные, каждый со своим стилем. Не верится, что можно было так органично соединить это в одной композиции";

"Вайб профессионализма, радости и сплоченности. До глубины души люблю Юлю и Артема";

"Мощно, невероятное звучание голосов";

"Спасибо за такую красивую коллаборацию";

"Так мощно и драйвово".

"Лучшие выходные" – это комедия режиссера Влада Климчука, состоящая из четырех новелл, герои которых пересекаются на улицах Киева и на фестивале Atlas Weekend. В картине сыграли Дарья Петрожицкая, Элиас Райкерт, Ада Роговцева, Ирма Витовская и другие. Интересно, что в фильме "Лучшие выходные" будут звучать хиты не только Alyona Alyona, The Hardkiss и Артема Пивоварова, но и SunSay, Latexfauna, Wellboy, Kalush, Epolets. Во всех кинотеатрах страны фильм появится 2 февраля 2022 года.

, что сингл "Твой день" впервые прозвучал летом 2021 на сцене Atlas Weekend после финального концерта The Hardkiss. Это было своеобразное after-party артистов и их фанатов.