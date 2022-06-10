Alyona Alyona отдала брендовые вещи скрывавшимся в метро людям: "Им было нужнее"

Украинская певица Alyona Alyona рассказала, что многие фирменные и брендовые вещи отдала людям, которые прятались в столичном метро. Также она поразмыслила, что сделает после победы.

Украинская исполнительница Alyona Alyona рассказала, что перед полномасштабным вторжением переехала в арендованную квартиру. Из-за войны она решила остаться с родителями в Барышевке.

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Alyona Alyona о том, как отдала вещи

Реперка призналась, что решила быть с родными, так что с квартиры съехала. Часть вещей она отдала скрывавшимся в метро в Киеве людям.

Я за несколько раз перевезла оставшиеся вещи. Ибо первый раз, когда мы приехали я большой узел сгребла и отдала людям, которые жили в метро, ​​думаю, им было нужнее, чем мне. Все эти брендовые, фирменные вещи, матрас, который я возила с собой из квартиры в квартиру для гостей, все рассказывала,

– поделилась Alyona Alyona.

Звезда добавила, что оставила себе те вещи, которые для нее важны: "У меня очень много подарков от фанатов, очень ценю эти вещи: картины, выигранные свои статуэтки, конечно, я забрала такие вещи, и они будут храниться уже в другом месте".

Что сделает после победы Украины

, сейчас Alyona Alyona занимается благотворительностью в Европе. Недавно она присоединилась к мирному шествию в чешском городе Брно в Международный день детей.

Alyona Alyona также поделилась, что в первую очередь сделает после того, как узнает о победе Украины в войне. Она хочет восстанавливать разрушенные постройки.

"Я вижу, что мы с командой приедем, и сделаем какой-то эко-пикник, пойдем стены красить, может с граффити объединимся, и здания, которые сейчас отстраивают, зарисовываем не просто надписями, а чем-то хорошим. Хочется отстраивать. Возможно, что-то закупим, привезем в музыкальную школу. Как раньше мы собирались на эко-пикники и убирали, теперь хочется отстраивать, собрать всю команду на родной, свободной земле, и сделать что-нибудь полезное, очень надеюсь на это".