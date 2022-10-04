Были холопами, стали рабами, – Пугачева ответила россиянам, которые осуждают ее выезд в Израиль

Певица Алла Пугачева после очередных никчемных заявлений Путина покинула Россию. Это вызвало волну возмущения среди ее поклонников. Из-за границы артистка обратилась к россиянам.

Алла Пугачева решительно осудила войну. В начале полномасштабного вторжения она вместе с мужем и детьми уехала из России, потом вернулась, а теперь, похоже, навсегда покинула родную страну. Российские СМИ сообщают, что Пугачева выставила свое поместье на продажу.

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"Были холопами, стали рабами"

На личной странице в инстаграмме Пугачева ответила тем, кто недоволен ее решением уехать из России. Артистка не согласна с политикой Путина и не скрывает этого. Однако такая позиция Аллы нравится далеко не всем россиянам.

Бог мой! Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это означало бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубы. Были холопами, стали рабами,

– написала артистка в инстаграмме.

Подписчики активно комментируют сообщение Аллы. Многие благодарят ее за позицию и подчеркивают, что рады в том, что не ошиблись в исполнительнице.

"Какое счастье, что у вас не ошиблись миллионы людей! Браво, Алла Борисовна. Спасибо за вашу чистоту".

"Знала ли я год назад, что буду аплодировать Алле Пугачевой и презирать Бутусова?"

"Я не поклонник ваших песен, но я поклонник вас, как человека".

"Я всегда любила и уважала! Продолжаю! Ничего не изменилось!"

"Гениальная женщина!"

Да есть и те, кто продолжает критиковать Пугачеву.

"Никак не успокоится. Наверное, сама в шоке с тем, как грустно все закончилось. Как не хватило ума и мудрости в старости сохранить уважение к себе. Как пришлось бежать из родного дома".

"Человек пел, пел перед людьми. А оказалось, что перед холопами и рабами. Грустно".

"Пишет человек, который никогда не уважал свою публику. Именно холопами он их и считал. А вы, давайте, продолжайте восхвалять и возвеличивать!"

"Лучше бы вы молча уехали".

"Да мы и так знали, что ты нас всех ненавидишь и терпеть не можешь. Всех тех, на ком эти годы зарабатывала. Ну хоть в конце своего пути сказала всем правду. А из России слабо было сказать? Или издали "тявкать" безопаснее?"

Отметим, вероятно, такое сообщение Пугачевой появилось в ответ на очередное анонимное оскорбление, адресованное ей на здании "Останкино" в Москве: "Алло, то нах*я ты вообще приезжала?".