Ушел выручать своих, – Алла Мазур сообщила о гибели близкого человека на фронте

Украинская ведущая Алла Мазур сообщила о потере ее семьи. Ее племянник Александр погиб на фронте в Луганской области.

Телеведущая Алла Мазур сообщила трагическую новость ее семье. В войне с Россией погиб ее племянник Александр. Он служил во 2 батальоне 25 бригады ВСУ.

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Алла Мазур сообщила о потере

Этот улыбающийся воин с добрым взглядом – наш Саша. Александр Серый. Сын моей двоюродной сестры Гани, мой племянник. 10 апреля Саше исполнилось 32. 16 мая он погиб в бою под Краснопоповкой на Луганщине, защищая Украину,

– сообщила ведущая.

Алла Мазур рассказала, что Александр не был профессиональным военным – до вторжения он производил крыши и возводил дома. Из-за русского наступления ему пришлось взять в руки оружие. По словам ведущей, он погиб в бою.

"Двухметровый красавец, который всегда готов был броситься на помощь... Он пошел выручать своих и в тот день: хотя должен был уже идти на ротацию. "Но ребятам надо помочь", – объяснял сестре. С того боя он не вернулся. Саша не считал себя героем – но для нас он таков".



Александр Серый погиб на фронте / Фото с инстаграма Аллы Мазур

Ведущая напомнила, что Саша бросился на помощь не только собратьям, но и ее семье и всей Украине. "Поэтому – поклоняюсь низко своей сестренке Гане, воспитавшей достойного сына, настоящего отважного мужа. Обнимаю мысленно и разделяю гигантскую боль всех мам, пап, братьев и сестер, которые не дождались самых родных с фронта".

Молюсь, чтобы защитило небо наших воинов, остающихся под огнем. И пусть наказание Господне настигнет тех русских убийц, кто унес жизни нашего Саши и тысяч его собратьев. Светлая память нашим героям! Верю: вместе с нашими Ангелами-хранителями – на небе и земле – победим,

– подытожила Алла Мазур.



Александр Серый погиб на фронте / Фото с инстаграма Аллы Мазур