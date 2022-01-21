Алла Мазур пожаловалась, что в аэропорту Борисполя "маринуют пассажиров"

На днях Алла Мазур вернулась в Украину из-за границы и возмутилась из-за работы аэропорта "Борисполь". Она рассказала об огромной очереди на паспортном контроле и равнодушии пограничников.

На рождественские праздники многие украинцы рванули за границу. Последние несколько дней все они массово возвращаются домой и "штурмуют" главный аэропорт Киева "Борисполь". Среди них и телеведущая Алла Мазур. 19 января она на полчаса застряла в очереди на паспортном контроле и выразила свое возмущение в сети.

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Алла Мазур жалуется на аэропорт "Борисполь"

Снова аэропорт "Борисполь". И снова огромная толпа на паспортном контроле... Уставшие пассажиры, как селедки в банке. Дети томятся и плачут. Ни о какой дистанции на пороге очередного всплеска пандемии и речи не идет,

– заявила Алла Мазур.

По ее словам, из длиннющего ряда окошек паспортного контроля работали только три, тогда как в "Борисполе" насобиралась куча пассажиров с нескольких рейсов. Пока другие молча стояли в очереди, ведущая подошла к работнице аэропорта и попросила передать пограничникам, что на контроле завал". Однако девушка никак не отреагировала.

Так, Алла Мазур пообещала пассажирам, которые стояли рядом, что не пропустит это сквозь пальцы. На личной странице в фейсбуке она обратилась к Государственной пограничной службе Украины и попросила урегулировать эту проблему.

Этакое регулярное "маринование пассажиров" – это преступление перед людьми, потому что нарушаются все эпидемические правила. Во-вторых, очень плохая презентация страны. Фактически антиреклама. А главное – унижение и пренебрежение к своим согражданам,

– не сдерживалась Алла Мазур.

Реакция сети

Эмоциональное сообщение Аллы Мазур вызвало резонанс в сети. Если меньшинство заступается за пограничников и жалуется на их мизерные зарплаты, то большинство отмечает, что такой беспорядок в Украине везде:

"Очень поддерживаю! Каждый раз, как лечу, такая же история";

"Такая ситуация в Украине не только в аэропорту. Поликлиника, супермаркет, маршрутки, метро – толпы людей, а главный врач страны все надеется вакциной преодолеть вирус";

" К сожалению, это регулярное явление в нашей стране , противоэпидемические меры только для галочки";

, противоэпидемические меры только для галочки"; "Ничего удивительного, как у нас в Украине как не было порядка, так и не будет";

"В нашей стране такой беспорядок в каждой сфере обслуживания";

"Спасибо, что вы поднимаете эту тему! Может кто-то обратит внимание на беспорядок! Порядка нет ни в одной сфере, а мы все в Европу".

Полный текст публикации Аллы Мазур:

19.01.2022. И снова аэропорт "Борисполь". И снова огромная толпа на паспортном контроле. И снова невероятно злит мысль: "Ну почему?". Почему в большинстве европейских столиц, как только собирается куча пассажиров с нескольких рейсов, тут же выводят дополнительных пограничников, и открываются еще несколько окошек? Очередь на глазах уменьшается, и ты чувствуешь себя цивилизованным человеком в цивилизованной стране.

И вот главные авиадвери Киева. Велкам домой! Усталые пассажиры, как селедки в банке. Дети томятся и плачут. Родители стараются их развлечь. Ни о какой дистанции на пороге очередного всплеска пандемии и речи не идет! Из длиннющего ряда паспортных кабинок – работают только три! Подошла к работнице аэропорта, которая за всем этим следит. Попросила передать пограничникам, может, не знают, что у них на контроле завал. Реакции ноль.

Пообещала тем, кто стоял рядом, что напомню руководителям Государственной пограничной службы Украины и ответственным за паспортный контроль в аэропорту "Борисполь". По большому счету такое регулярное "маринование пассажиров" это, во-первых, – преступление перед людьми, потому что нарушаются все эпидемические правила и пассажиров просто провоцируют на близкий контакт. Во-вторых, – очень плохая презентация страны. Фактически антиреклама. А главное – унижение и пренебрежение к своим согражданам.