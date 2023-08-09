Беременность провела в слезах, – Алина Шаманская вспомнила, как ждала предложения от Ханумака

Блоггерша Алина Шаманская вспомнила, как ждала предложения от Руслана Ханумака. В тот период она была беременна их первенцем.

Блогерша и инфлюэнсер Алина Шаманская вспомнила, как ей признался в любви бывший Руслан Ханумак. Это произошло уже тогда, когда девушка была беременна.

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Алина Шаманская о том, как ждала признания

Блогерша вспомнила, что уже в первые месяцы отношений Руслан Ханумак захотел детей. Она согласилась, несмотря на то, что в то время пара не была ни обручена, ни жената.

На втором месяце наших встречаний он говорит: "Ты – женщина моей мечты! Я хочу от тебя ребенка. Я тебя очень люблю, все, ты на всю жизнь". Я тоже тогда хотела ребенка и как-то не задумалась о том, что надо сначала получить предложение руки и сердца. Я как-то поверила ему, что он меня так сильно любит,

– рассказала Алина.

Алина Шаманская призналась, что только однажды решилась сказать Руслану о том, что хочет жениться. Но тогда его реакция была не слишком позитивной.

"Я однажды решилась ему сказать. Я зашла с той стороны, я сказала: "Ты же знаешь, что когда родится ребенок, он будет иметь фамилию Шаманскую". И он только тогда задумался, но сказал: "Не жми на меня" и ушел. Я тогда плакала. С тех пор я поняла, что мы должны разговаривать с мужчинами и говорить им правду".

Пара обручилась в последние недели перед рождением ребенка: "Предложение руки на сердца я получила за две недели до родов. С огромным животом, с бешеной неуверенностью в себе. Я всю беременность провела в слезах, измученная ужасно".



Алина Шаманская и Руслан Ханумак с сыном / Фото из инстаграма блогерши

Руслан Ханумак и Алина Шаманская развелись

После 5 лет брака Алина Шаманская объявила о разводе в начале января этого года. Она рассказала, что последней каплей стало фото, на котором юморист "треется гениталиями" с другой блогершей Анной Алхим на Рождество.

Новость об этом переросла в публичную ссору. Руслан Ханумак в ответ экс-жене поделился, что никому не изменял, а фото с Алхим объяснил как поездку к друзьям.

Алина Шаманская и Руслан Ханумак познакомились на съемках проекта, где она была ведущей, а он в то время – известным юмористом после "Лиги смеха". Они поженились в августе 2017 года, а в сентябре стали родителями сына Артура.