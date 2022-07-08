"Пробирает до костей": Alina Pash выпустила мощную песню о детях, которых убила и искалечила россия

Alina Pash выпустила первую за время войны песню и клип на нее – Heaven. Свою лирическую композицию певица посвятила украинским детям, ежедневно страдающим из-за вторжения россии.

29-летняя Alina Pash является автором слов песни Heaven. Она написала ее еще в марте, после бомбардировки роддома в Мариуполе.

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Alina Pash представила песню и клип Heaven

"То, о чем страшно говорить, но молчать – еще страшнее. По состоянию на утро 1 июля 2022 года более 989 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. 345 из них – погибли", – говорится в описании под видео.

Это большое горе и невыносимая боль, которую мы, украинцы, должны трансформировать в силу и свет ради будущего нашей страны и наших детей,

– подчеркнула сама Alina Pash.

Клип на трек Heaven снимали не в Украине, а в Литве – в поселке Кернаве, средневековой столице Литовского княжества. В нем снялась не только певица, но и семья из Херсонской области, которой удалось спастись из-под оккупации. Видео, в котором появилась актриса Виктория Булитко и комикеса Наталья Гарипова, срежиссировал Саша Прилуцкий.

Alina Pash – Heaven: смотрите видео онлайн

Реакция сети на песню и клип Heaven