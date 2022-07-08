"Пробирает до костей": Alina Pash выпустила мощную песню о детях, которых убила и искалечила россия
Источник:ютуб-канал Alina Pash
Alina Pash выпустила первую за время войны песню и клип на нее – Heaven. Свою лирическую композицию певица посвятила украинским детям, ежедневно страдающим из-за вторжения россии.
29-летняя Alina Pash является автором слов песни Heaven. Она написала ее еще в марте, после бомбардировки роддома в Мариуполе.
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Alina Pash представила песню и клип Heaven
"То, о чем страшно говорить, но молчать – еще страшнее. По состоянию на утро 1 июля 2022 года более 989 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. 345 из них – погибли", – говорится в описании под видео.
Это большое горе и невыносимая боль, которую мы, украинцы, должны трансформировать в силу и свет ради будущего нашей страны и наших детей,
– подчеркнула сама Alina Pash.
Клип на трек Heaven снимали не в Украине, а в Литве – в поселке Кернаве, средневековой столице Литовского княжества. В нем снялась не только певица, но и семья из Херсонской области, которой удалось спастись из-под оккупации. Видео, в котором появилась актриса Виктория Булитко и комикеса Наталья Гарипова, срежиссировал Саша Прилуцкий.
Alina Pash – Heaven: смотрите видео онлайн
Реакция сети на песню и клип Heaven
- "Очень сильная работа! Грустный, мрачный и, к сожалению, правдивый сюжет! Слава Украине";
- "До мурашек, пробирает до костей. Без слез невозможно смотреть и слушать! Очень сильно. Спасибо тебе, что творишь и делаешь так, как ты умеешь и чувствуешь";
- "Спасибо за работу! Ужасно, когда снимаем клипы не об переменчивой любви и измене, а о похоронах. Царство небесное каждому";
- "Клип точный, нет у меня слов, чтобы описать правильнее. Спасибо за ваше дело";
- "Песня невероятно сильна и эмоциональна";
- "Алина, это невероятно! От вашего исполнения кроется сердце";
- "Я даде прослезился".