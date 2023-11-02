Не надо костюм на Геловин, – Alina Pash показала провокационное фото топлесс

Певица Alina Pash поделилась со поклонниками соблазнительным фото на Хэллоуин. Она опубликовала фото топлесс.

Украинская певица Alina Pash удивила аудиторию откровенным фото на Хэллоуин. Она поделилась кадром на личной странице.

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Откровенное фото Alina Pash

Исполнительница опубликовала фотографию, где позирует перед камерой без одежды. Артистка только завязала на бедрах белое полотенце.

Alina Pash лишь немного прикрыла грудь рукой и вьющимися волосами. Звезда позировала совершенно без макияжа.

Не нуждаюсь в костюме на Геловин. И никаких конфет, нужны только донаты,

– поделилась Alina Pash.



Alina Pash / Фото с инстаграма Alina Pash

Певица взбудоражила воображение фанов провокационным фото. Они оставили немало комментариев и комплиментов под кадром: