Не треба костюм на Геловін, – Alina Pash показала провокативне фото топлес

Співачка Alina Pash поділилась з прихильниками спокусливим фото на Геловін. Вона опублікувала фото топлес.

Українська співачка Alina Pash здивувала аудиторію відвертим фото на Геловін. Вона поділилась кадром на особистій сторінці.

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Відверте фото Alina Pash

Виконавиця опублікувала світлину, де позує перед камерою без жодного одягу. Артистка лише зав'язала на стегнах білий рушник.

Alina Pash лише трохи прикрила груди рукою та кучерявим волоссям. Зірка позувала абсолютно без макіяжу.

Не потребую костюма на Геловін. І жодних цукерок, потрібні лише донати,

– поділилась Alina Pash.



Alina Pash / Фото з інстаграму Alina Pash

Співачка розбурхала уяву фанів провокативним фото. Вони залишили чимало коментарів та компліментів під кадром: