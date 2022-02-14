Alina Pash подделала справку от пограничников о поездке в Крым, – Стерненко

Скандал вокруг Национального отбора Евровидения-2022 не утихает, но активист Сергей Стерненко убежден, что справка о сухопутном пересечении границы в Крым Alina Pash является сфальсифицированной. И он указал этому ряд причин.

Накануне представители победительницы отбора Alina Pash предоставили публике якобы подтверждение о том, что артистка ездила в Крым в августе 2015 года через админграницу в Херсонской области. Но Стерненко утверждает, что "документ от ГПСУ" – фейк.

Обратите внимание Скандал на Нацотборе: может ли Alina Pash представлять Украину на Евровидении-2022

"Я имею очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Alina Pash, является поддельной. Из собственных источников как в ГПС, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", – подчеркнул блогер.

Он добавил, что артистка 11.08.2015 рейсом Киев – Москва покинула территорию Украины и вернулась авиарейсом Домодедово – Киев 14.08.2015, то есть через три дня. В Крыму она якобы побывала 12 августа. По его словам, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.

Стерненко требует, чтобы Государственная пограничная служба Украины проверила документ и выступила с заявлением о фальсификации "справки", поскольку подделка документов является уголовным правонарушением.

Суспільне обязано отменить результаты отбора на Евровидение. Потому что когда Украину будет представлять певица России, которая незаконно ездила в Крым и нарушала правила отбора, еще и фабрикуя документы, – это национальный позор,

– убежденный активист.



Стерненко утверждает о фальсификации документов Alina Pash / Фото из фейсбука активиста

Почему Alina Pash предоставила справку о пересечении границы с Крымом