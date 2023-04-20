Алина Гросу призналась, общается ли с эксмужем и имела ли роман после разрыва с Полянским

Украинская певица Алина Гросу рассказала поклонникам о личной жизни. В частности, звезда призналась, были ли у нее отношения после последнего разрыва с российским актером Романом Полянским и общается ли она со своим экс-мужем.

Гросу отметила, что пока не ищет временные интрижки. Напомним, что только в феврале артистка официально подтвердила, что разошлась с бойфрендом Полянским из России.

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Были ли отношения после Полянского? На этот вопрос Алина Гросу ответила, что не было. "Ребята не интересуюсь. Теперь только мужчина заинтересует", – отметила певица.



Алина Гросу об отношениях после Полянского / Фото с ее инстаграм-сторис

Также звезда ответила, поддерживает ли связь с бывшим мужем, российским бизнесменом Александром Комковым Она отметила, что нет.

У бывшего мужа (это было четыре года назад) давно уже новая семья. Я ни разу с тех пор с ним не контактировала,

– поделилась Гросу.



Алина Гросу о бывшем муже / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что Алина Гросу и Александр Комков поженились летом 2019 года. Уже в декабре того же года российский бизнесмен предложил певице пожить по отдельности. В конце концов пара развелась.

Впоследствии исполнительница закрутила роман с российским актером Романом Полянским. Отношения пары казались идеальными, однако после начала полномасштабной войны они разошлись.

Интересно, что осенью 2022 года Полянский засветился в Москве с артистами, поддерживающие войну. Хотя за время, когда он был в Черновцах, Полянский ни слова не сказал о войне.