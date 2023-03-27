Алина Гросу устроилась на работу в США: куда певица тратит деньги

После лечения в Индии Алина Гросу вернулась в США, где учится на актрису. Недавно она устроилась там на работу, но призналась, что хочет домой в Черновцы.

В инстаграм-сторис Алина Гросу вышла по просьбе фанатов, ведь те запаниковали, что певица исчезла из соцсетей, как во время лечение в Индии. Однако она в США, и ее жизнь только набирает обороты.

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Алина Гросу нашла работу в США

"Что-то я выпала из социальных сетей. Мне часто сейчас пишут, где я и все ли со мной хорошо. Со мной все более-менее нормально, насколько это сейчас возможно. Что я здесь делаю? Я в первую очередь учусь актерскому мастерству, а также английскому языку", – объяснила Алина Гросу.

К тому же экс-гастролерша устроилась на работу. Кем именно работает, не призналась, но рассказала, что заработанных денег ей хватает и на дорогую жизнь в Америке, и на благотворительность.

Теперь я работаю. Но всего 40 процентов я трачу на свою жизнь – на квартиру, на еду. А 60 я решила отдавать на благотворительность обездоленным деткам, потому что сейчас считаю это важным и хочу как-то помогать своей стране.

– похвасталась Алина Гросу.

Однако поспешила добавить, что в чужой стране ей тяжело, и в Черновцы она хочет: "Я очень скучаю. Очень хочу к вам, к семье, к родителям, к братьям".

Алина Гросу в США / Скриншот с видео

Будут ли у Гросу новые песни

Алина Гросу заметила, что с актерской карьерой о музыке не забыла. Она якобы работает на студии и старается не записывать "шароварщину".

Еще я записываю песни, но стараюсь делать так, чтобы это не было "шароварщиной", как сейчас говорят, потому что вижу, что это очень популярное сейчас слово. Хочу записывать именно те песни, которые вам понравятся, которые будут распространять нашу украинскую современную музыку и наш благозвучный язык,

– поделилась артистка.

Кстати, за "шароварщину" разнесли трек "Гопак" Юлии Лущинской, который она спела Дмитрию Гордону на "мосту Кличко". Строки "коси заплела, вишиванку одягла, гарна українка я, я танцюю гопака" стали мемом в соцсетях.