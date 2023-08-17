Впервые сама красила стены: Алина Гросу засветила свое жилье в Лос-Анджелесе - видео

Украинская певица Алина Гросу показала фанам часть своего жилья, которое она снимает в Лос-Анджелесе. Оказалось, что артистка впервые сама красила стены в квартире.

Однако Гросу озадачила поклонников выбором цвета стен. Певица решила покрасить комнату в черный.

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В инстаграмме Алина показала видео с ремонтом, в котором засветила коридор и лестницу на второй этаж квартиры. Оказалось, что девушка собственноручно окрашивала стены.

Ремонт своими руками. Делаю это впервые, и пусть криво и косо окрашиваю, но мне так удобно и получилось все хорошо… Буду использовать жилье и как рабочее пространство-студию. Проще и экономнее в одном помещении все иметь, а не арендовать каждую неделю,

– призналась Гросу.

Некоторых из фанатов Гросу озадачил выбор цвета стен. Поклонники поинтересовались, комфортно ли Алине жить в доме с черными стенами:

"Вам будет уютно в квартире с черными стенами?"

"Честно, мне было бы некомфортно".

"Странный выбор! Почему черный?"

"Если вам нравится и там комфортно, то красьте. А мне лично черный не нравится. Цвет печали".

Поэтому звезда добавила, что ремонт не полностью черный, в квартире присутствуют бирюзовые, белые и серые цвета.

Черный – любимый цвет. Там, кроме него, еще есть бирюзовый. Мне удобнее в темном помещении, а когда захочу больше света – можно открыть жалюзи. Это не совсем обычное для меня жилье, я здесь будто студию себе делаю,

– объяснила Гросу.

Многие фаны были приятно удивлены и похвалили певицу за ремонт собственноручно:

"Когда человек творческий во всем. Вы очень талантливая девушка".

"Очень креативно. Я тоже сама дома стены покрасила и сделала на них рисунки".

"Чисто черное – реально кайф и очень красиво. Я сама всю жизнь дома красю стены, то для украинских женщин нормально".

"Очень, хорошо мне кажется. Вы – молодец, Алина! Главное, захотеть и тогда все получится".

"Получилось хорошо".

Напомним, что Алина Гросу сейчас живет в США, где учится на актрису. Интересно, что певица даже нашла там работу. Кем именно работает, Алина не призналась, но рассказала, что заработанных денег их хватает и на дорогую жизнь в Америке, и на благотворительность.