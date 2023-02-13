Алина Гросу резко похудела во время лечения в Индии: как выглядит певица

Певица Алина Гросу уже завершила свою терапию в Индии. Звезда рассказала поклонникам, как прошло ее лечение в госпитале за границей и насколько она похудела. Напомним, что ранее артистка лечилась в Украине.

Гросу в Instagram-Stories призналась, что три недели провела в медучреждении Индии, где имела особую диету и постоянно находилась под наблюдением врачей. За это время певица резко похудела.

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Она поблагодарила всю команду специалистов-врачей из Индии за то, что они постоянно о ней заботились и помогли. Гросу показала фотографию, сделанную с работницей госпиталя в первый день, а затем поделилась кадрами, сделанными после лечения.



Алина Гросу похудела / Фото с ее инстаграммы

Насколько похудела Алина Гросу

Певица признается, что она похудела на пять с половиной килограммов. "Кроме того, мое тело подтянули", – написала Гросу.

Неудивительно, что певице удалось сбросить вес за такое время, ведь диета в индийском госпитале была действительно суровая. Ранее Instagram-Stories Алина Гросу показала свой обед – ей подали крошечные кусочки какого-нибудь жареного овоща, буквально ложку салата и два вида блюда с соусом.



Диета Алины Гросу / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что несколько месяцев назад Алине Гросу сделали операцию в Украине, которая длилась 3,5 часа. Однако, что именно стало причиной хирургического вмешательства, исполнительница не сообщила.