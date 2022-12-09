Промолчал, но дал деньги: супермодель Алина Байкова прокомментировала позицию друга Ди Каприо

Украинская супермодель Алина Байкова, покорившая Нью-Йорк, знакома со многими звездами Голливуда. Среди ее друзей Леонардо Ди Каприо, который помогает Украине деньгами, но Россию не осуждает. Как она к этому относится, читайте дальше.

Еще в марте Алина Байкова писала Леонардо Ди Каприо, чтобы он хоть как-то отреагировал на войну в Украине. Актер молчал, когда все мировые селебрити постились о вторжении России, а потом все же призвал донатить пострадавшим. Модель не совсем понимает его молчаливую позицию, но радуется, что он хотя бы помогает деньгами. По ее словам, в первый месяц Ди Каприо перечислил до 40 миллионов, а недавно, вероятно, сделал еще одно пожертвование.

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Алина Байкова о позиции Леонардо Ди Каприо по отношению к Украине

Оказывается, в сентябре знаменитость звала Леонардо Ди Каприо на презентацию Фонда Елены Зеленской в Нью-Йорке, потому что не могла прийти сама. Он не захотел, но намек понял и пообещал сделать донат.

Ну, видите, он промолчал, он дал деньги. И сейчас на меня вышли снова. Первая леди Украины Зеленская делала ланч о Фундации в Нью-Йорке, и меня пригласили. Я не могла быть. Я написала Лео, говорю: "Если ты будешь в Нью-Йорке, пойди". Он говорит: "Я не буду в Нью-Йорке, но я донат сделаю",

– рассказала Алина Байкова.

Модель не знает, поддержал ли голливудский актер Фундацию Елены Зеленской, как обещал, но думает, что "может быть". В любом случае она предупредила первую леди Украины о возможном донате от Ди Каприо.

Алина Байкова даже приглашала звезду в Украину, говорила, что ему здесь будут рады, но тот отказался: "Я его, конечно, пригласила в Украину. Вы же знаете, наш президент всех звезд приглашает. Он сказал: "Я не полечу, но посмотрю".

Алина Байкова из Леонардо Ди Каприо 2017 года / Фото Daily Mail

Напомним, Байкова мощно поддерживает Украину последние 9 месяцев. В марте ходила на митинги в Нью-Йорке, в мае дефилировала Каннским кинофестивалем с патриотическим макияжем, а в сентябре прилетела на Венецианский кинофестиваль с украинским флагом.

Однако модель уже устала: "Мне реально надо отдохнуть, я не могу. Все, что я делаю девять месяцев – Ukraine, charity (Украина, благотворительность, – 24 канал). Поэтому я хочу просто отдохнуть".