Елена Шоптенко позировала под дождем: фото стильного образа танцовщицы

Украинский хореограф Елена Шоптенко ошеломила новой съемкой. Она предстала перед камерой в стильном повседневном образе с тренчем. Однако больше всего внимание привлекло то, что фотосессия состоялась под проливным дождем.

Елена Шоптенко в очередной раз удивила 295-тысячную аудиторию подписчиков на личной странице в инстаграме. Она эффектно позировала на улице под дождем и поделилась потрясающими снимками с фолловерами.

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Для фотосессии знаменитость выбрала стильный наряд, который прекрасно подойдет для прогулки с друзьями, романтического свидания и работы в офисе.

Стильный look Елены Шоптенко

Елена предстала перед камерой в облегающих темных джинсах и топе горчичного цвета. Поверх топа звезда надела длинный светло-коричневый тренч, актуальный для прохладной погоды. Такой наряд хореограф соединила с белыми кроссовками.

Волосы Шоптенко уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж в нюдовых оттенках. В руке Елена держала зонт.

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В заметке танцовщица рассказала, что в пасмурную погоду ее спасают маленькие ритуалы, которые способны улучшить настроение, когда совсем нет сил. Звезда поделилась своими секретами.