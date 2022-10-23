Звезда ситкома "Когда мы дома" показала брата, которого 7 месяцев назад взяли в плен в Мариуполе

Украинская актриса Алена Алимова известна как маникюрщица Катя в комедийном сериале "Когда мы дома", однако в ее жизни происходит настоящая драма. Уже семь месяцев брат звезды Алексей находится в русском плену.

Как выяснилось, Алена Алимова долго ждала, когда сможет публично рассказать о плененном брате, и только 22 октября разместила пост в инстаграме, согласовав все детали с его руководством. 29-летний Алексей Портный прослужил патрульным полицейским всего 5 месяцев, а 10 марта был взят в плен в Мариуполе. Сейчас он находится в Калининской исправительной колонии в Горловке.

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Брат звезды "Когда мы дома" в русском плену

Сегодня 225 день его плена, наших надежд и молитв. Совсем недавно с ним разрешили переписку, я радовалась сквозь слезы… Уехав 10 марта на эвакуацию мирного населения Мариуполя, попал в плен. И уже 7 месяцев там. Ни одна организация не дает ответа,

– растрогала Алена Алимова.

Она попросила о максимальной огласке, чтобы "начальство и соответствующие органы обратили внимание".

Те, кто берегут наш покой, должны находиться дома и нести службу,

– подчеркнула Алена Алимова.

Алена Алимова с пленным братом Алексеем / Фото из инстаграма актрисы

В комментариях звезду ситкома "Когда мы дома" поддержали поклонники:

"Алёна, он обязательно вернется домой. Обнимаю тебя";

" Мы молимся о брате";

"Господи, пусть вернется живым-здоровым как можно быстрее";

"Надеемся на скорое возвращение! Держись, Аленка";

"Держитесь, все будет хорошо".

Что известно об Алене Алимовой

Алена Алимова – украинская актриса театра и кино, режиссер и клипмейкер родом из Мариуполя. Она окончила факультет режиссуры кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств, а карьеру начала с клипов Алана Бадоева.

Наибольшую популярность Алене принесла роль беззаботной блондинки-маникюрщицы Кати в комедийном сериале "Когда мы дома". Ее экранным мужом был Константин Войтенко. Она также сняла короткометражные фильмы "Лавстори" и "Красивая женщина", который стал призером Одесского кинофестиваля 2012 и участником New York film festival 2013.

Алена Алимова сыграла в сериалах "Развод и девичья фамилия", "Бывшая", "Джамайка", "Поцелуй", "Онлайн" и в музыкальном фильме для детей "Прикольная сказка".