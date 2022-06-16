Алексей Вертинский перенес операцию на сердце: за сколько часов фаны собрали деньги на лечение
Источник:фейсбук Ксении Вертинской
Актер Алексей Вертинский, которому 66 лет, перенес сверхсложную операцию на сердце, но ему нужна еще одна. Его дочь Ксения объявила сбор средств на лечение и реабилитацию. Невероятно, но его закрыли всего за 10 часов!
На днях Алексею Вертинскому сделали операцию на сердце, но из-за осложнений ему нужно снова лечь на операционный стол. Семья актера не могла самостоятельно оплатить лечение, поэтому на странице театра "Актер", в котором он играет, появилось видеообращение его дочери Ксении.
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Дочь Вертинского собирала ему деньги на операцию
"Моему папе Алексею Вертинскому сделали сложную операцию на сердце с осложнениями. Мы нуждаемся в финансовой помощи. Потому что, к сожалению, наша профессия сейчас не кстати, и сами мы не сможем в полном объеме оплатить лечение и реабилитацию. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность – любые деньги, любая копейка, мы будем вам очень благодарны", – заявила Ксения Вертинская на камеру.
Деньги собрали за одну ночь
С момента публикации видео прошло всего 10 часов, а актриса уже объявила о закрытии сбора. За одну ночь фаны Алексея Вертинского пожертвовали средства, которых хватит и на операцию, и на реабилитацию.
Люди, вы невероятны. За ночь мы собрали достаточно средств на все необходимое. Если бы могла обнять каждого, сделала бы это. Плачу от восторга. Спасибо очень,
– написала Ксения Вертинская.
Правда, не назвала сумму, которую удалось собрать за ночь, но пообещала держать в курсе.
В комментариях поклонники выразили надежду, что вскоре ее отец снова будет сиять на сцене театра "Актер":
- "Все будет хорошо! Мы все с папой, обнимаем очень";
- "Невероятно хорошая новость. Держитесь, наш невероятный. Он очень сильный";
- "Здоровье любимому актеру! Победы над всеми болезнями";
- "Маэстро! Выздоравливайте! Молимся, ждем вас";
- "Ксения, папе поздравления! Пусть быстрее выздоравливает".
Алексей Вертинский– украинский актер театра и кино. Его дебют в кинематографе состоялся в 1980 году в фильме Александра Карпова "Свадебная ночь". Он сыграл в лентах "Восток-Запад", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "12 стульев", "Ржевский против Наполеона", а в 2015 году получил звание народного артиста Украины.
Алексей Вертинский был в браке четырежды. Его последняя жена – Татьяна, а Ксения – их дочь.