Алексей Вертинский перенес операцию на сердце: за сколько часов фаны собрали деньги на лечение

Актер Алексей Вертинский, которому 66 лет, перенес сверхсложную операцию на сердце, но ему нужна еще одна. Его дочь Ксения объявила сбор средств на лечение и реабилитацию. Невероятно, но его закрыли всего за 10 часов!

На днях Алексею Вертинскому сделали операцию на сердце, но из-за осложнений ему нужно снова лечь на операционный стол. Семья актера не могла самостоятельно оплатить лечение, поэтому на странице театра "Актер", в котором он играет, появилось видеообращение его дочери Ксении.

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Дочь Вертинского собирала ему деньги на операцию

"Моему папе Алексею Вертинскому сделали сложную операцию на сердце с осложнениями. Мы нуждаемся в финансовой помощи. Потому что, к сожалению, наша профессия сейчас не кстати, и сами мы не сможем в полном объеме оплатить лечение и реабилитацию. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность – любые деньги, любая копейка, мы будем вам очень благодарны", – заявила Ксения Вертинская на камеру.

Деньги собрали за одну ночь

С момента публикации видео прошло всего 10 часов, а актриса уже объявила о закрытии сбора. За одну ночь фаны Алексея Вертинского пожертвовали средства, которых хватит и на операцию, и на реабилитацию.

Люди, вы невероятны. За ночь мы собрали достаточно средств на все необходимое. Если бы могла обнять каждого, сделала бы это. Плачу от восторга. Спасибо очень,

– написала Ксения Вертинская.

Правда, не назвала сумму, которую удалось собрать за ночь, но пообещала держать в курсе.

В комментариях поклонники выразили надежду, что вскоре ее отец снова будет сиять на сцене театра "Актер":

"Все будет хорошо! Мы все с папой, обнимаем очень";

"Невероятно хорошая новость. Держитесь, наш невероятный. Он очень сильный";

"Здоровье любимому актеру! Победы над всеми болезнями";

"Маэстро! Выздоравливайте! Молимся, ждем вас";

"Ксения, папе поздравления! Пусть быстрее выздоравливает".